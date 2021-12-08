Mısır Mahkemesi Araştırmacı Patrick Zaki'yi Serbest Bıraktı

Bir Mısır mahkemesi, insan hakları savunucuları ve okuduğu İtalya başbakanı tarafından memnuniyetle karşılanan bir hareket olan hapisteki araştırmacı Patrick George Zaki'nin yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Nil Deltası şehri Mansoura'daki mahkeme, Zaki'yi temsil eden Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) Salı günü yaptığı açıklamada, savcılara ve savunma avukatlarına argümanlarını hazırlamaları için zaman vermek için Zaki'nin duruşmasını 1 Şubat'a erteledi.

Zaki, ailesini görmek için Kahire'nin uluslararası havaalanına indikten sonra 7 Şubat 2020'de tutuklandı. Mısır'daki Hıristiyanların durumu hakkında yazdığı bir makaleyle ilgili olarak "yanlış haber yaymakla" suçlanıyor.

Zaki, Eylül ayındaki duruşması başlamadan önce bir buçuk yıldan fazla bir süre tutuklu kalmıştı. Daha önce, ülkenin önde gelen bağımsız haklar grubu olan Mısır Kişisel Haklar Girişimi'nde (EIPR) araştırmacı olarak çalıştı. EIPR'den Lobna Darwish, 1 Şubat olarak belirlenen tarihle yeniden başladığında duruşmadaki argümanların hala dinlenmesi gerektiğini söyledi.

“Yargıç onu erteledi ve bu arada serbest bıraktı” dedi ve Zaki'nin fiziksel olarak ne kadar çabuk serbest bırakılacağının hemen belli olmadığını da sözlerine ekledi. Darwish, Zaki'nin başlangıçta Kahire'nin kuzeyindeki memleketi Mansoura'daki Salı günkü duruşmada hazır bulunduğunu, ancak yargıç kararını açıkladığı sırada artık odada olmadığını söyledi.

Temmuz ayında İtalyan milletvekilleri, Zaki'nin serbest bırakılmasına yardımcı olmak amacıyla hükümete resmi olarak Zaki vatandaşlığı verme çağrısında bulundular. İtalya Başbakanı Mario Draghi Salı günü ofisinden yaptığı açıklamada "memnuniyetini" dile getirdi. "Konu İtalyan hükümeti tarafından yakından izlendi ve izlenecek" dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Twitter'da şunları söyledi: "İlk hedefe ulaşıldı. Patrick Zaki artık hapiste değil.”

EIPR, Zaki'nin dövüldüğünü, elektrik şokuna maruz kaldığını ve tutuklanmasının ardından tehdit edildiğini söyledi. Mısırlı yetkililer, EIPR'nin iddiaları hakkında yorum yapmadı.

"Mutluluktan atlıyorum!" annesi Hala Sobhy, AFP haber ajansına verdiği demeçte. "Artık Mansoura'daki polis karakoluna gidiyoruz."

Hareket, Uluslararası Af Örgütü İtalya sözcüsü Riccardo Noury ​​gibi uzun süredir serbest bırakılması için mücadele eden insan hakları aktivistleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Noury, Twitter'da, "Hala yargılanıyor olmasına rağmen, bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım" dedi.

Bir aktivist ve hapisteki araştırmacının arkadaşı Amr Abdelwahab, Zaki'nin hala hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

“Hala bir makale yazmak için Patrick'i deniyorlar, seyahat edip edemeyeceğinden veya polis karakollarında vakit geçirmesi gerekip gerekmediğinden emin değiliz. Şubat ayında onu hapse mahkum etmeyeceklerinden emin değiliz” dedi.