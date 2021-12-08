Bazı COVID Aşılarını Karıştırıp Eşleştirmek Yüksek Bağışıklık Sağlar

COVID-19 aşılarını karıştırmaya yönelik büyük bir İngiliz araştırması, sonuçlara göre, insanların ilk doz AstraZeneca veya Pfizer-BioNTech aşılarını ve ardından Moderna'yı dokuz hafta sonra aldıklarında daha iyi bir bağışıklık tepkisi olduğunu buldu.

Com-COV2 denemesinin arkasındaki Oxford profesörü Matthew Snape Pazartesi günü Reuters haber ajansına verdiği demeçte, “Genel olarak gerçekten iyi bir bağışıklık tepkisi bulduk… aslında, Oxford-AstraZeneca aşısının iki doz belirlediği eşiğin üzerinde” dedi.

Esnek dozlamayı destekleyen bulgular, tedariklerin azalması veya istikrarsız hale gelmesi durumunda aşıları birinci ve ikinci dozlar için karıştırması gerekebilecek düşük ve orta gelirli ülkelere bir miktar umut sunacaktır.

Snape, "Bu çalışmadan elde edilen verilerin, hala ilk iki doz aşıyı piyasaya sürdükleri düşük ve orta gelirli ülkeler için özellikle ilginç ve değerli olacağını düşünüyorum." Dedi.

"Aynı aşıyı ikinci bir doz için almaya sıkı sıkıya bağlı kalmanız gerekmediğini... ve program birden fazla aşı kullanılarak daha hızlı uygulanacaksa, bunu yapmanın uygun olduğunu gösteriyoruz."

Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, AstraZeneca-Oxford aşısının ardından Moderna veya Novavax aşısı yapılırsa, iki doz AstraZeneca-Oxford'a karşı daha yüksek antikorlar ve T-hücre yanıtları indüklendi.

1.070 gönüllü üzerinde yapılan çalışmada ayrıca bir doz Pfizer-BioNTech aşısının ardından bir Moderna aşısının iki doz Pfizer-BioNTech aşısından daha iyi olduğu bulundu.

Pfizer-BioNTech'i takip eden Novavax, iki dozlu Oxford-AstraZeneca programından daha yüksek antikorları indükledi, ancak bu program iki dozlu Pfizer-BioNTech programından daha düşük antikor ve T-hücre yanıtlarını indükledi.

Lancet tıp dergisinde yayınlanan Oxford Üniversitesi araştırmasına göre, herhangi bir güvenlik endişesi dile getirilmedi.

Birçok ülke, artan enfeksiyon sayıları, düşük tedarik ve bazı güvenlik endişeleri nedeniyle yavaş aşılama ile karşı karşıya kaldıklarından, sağlam veriler elde edilmeden çok önce bir karıştır ve eşleştir yaklaşımını uyguluyor.

Aşıların sunduğu korumanın uzun ömürlülüğü, artan vakalar arasında ek dozlar da düşünülerek inceleme altına alındı. Delta ve Omicron dahil olmak üzere yeni varyantların keşfi, aşı kampanyalarını hızlandırma baskısını artırdı.

Com-COV2 çalışmasının araştırmacıları, katılımcılardan alınan kan örneklerinin Yabani Tip, Beta ve Delta varyantlarına karşı test edildiğini ve aşıların varyantlara karşı etkinliğinin azaldığını, ancak bunun karma kurslar arasında tutarlı olduğunu söyledi.

Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın mRNA'sı, AstraZeneca'nın viral vektörü ve Novavax'ın protein bazlı aşısı gibi farklı teknolojiler kullanan aşıların aynı program dahilinde uygulanması nispeten yeni bir yaklaşımdır. Snape, sonuçların diğer hastalıklara karşı bağışıklamaya yönelik yeni yaklaşımları bilgilendirebileceğini söyledi.

Çalışma ayrıca, AstraZeneca-Oxford aşısının ilk dozunun ardından çalışmadaki diğer adaylardan herhangi birinin, Haziran ayındaki bulgularla tutarlı olarak özellikle güçlü bir yanıt oluşturduğunu buldu.

Çalışma, sözde "aşağı olmayan" bir çalışma olarak tasarlandı - amaç, karıştırmanın standart programlardan önemli ölçüde daha kötü olmadığını göstermektir - ve bağışıklık sistemi yanıtlarını, önceki klinik denemelerde rapor edilen altın standart yanıtlarla karşılaştırır.

Ayrı bir gelişmede Pazartesi günü, Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'dan iyileşen hastaların kan plazmasının hastaları tedavi etmek için kullanılmamasını tavsiye etti ve mevcut kanıtların ne sağkalımı iyileştirdiğini ne de ventilatör ihtiyacını azalttığını gösterdiğini söyledi.

WHO yaptığı açıklamada, yöntemin uygulanmasının da maliyetli ve zaman alıcı olduğunu söyledi. Plazma kullanımına ilişkin hipotez, içerdiği antikorların yeni koronavirüsün çoğalmasını ve doku hasarını durdurabilmesidir. İyileşen kan plazmasını test eden birkaç çalışma, ciddi şekilde hasta olan COVID-19 hastalarını tedavi etmek için belirgin bir fayda göstermedi.