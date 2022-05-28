Milyonların Beklediği Haber: Emekli Zammı Ne Kadar Olacak, Ne Zaman Verilecek? Milyonlarca emekli vatandaş tarafından emekli maaş zammının nasıl ve ne kadar olacağı merak edilirken, gözler ise mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Memur ile memur emeklilerine yılda 2 defa uygulanmakta olan zam, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında belli olacak.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının kamuoyu ile paylaşılmasının sonrasında emekli zamlı ile ilgili fikir yürütülebilirken diğer taraftan resmi rakamlar açısından Haziran enflasyon oranının açıklanması gerekecek.

4 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli vatandaşlara yüzde 31.71 ve memurları ise %31,21 oranında zam uygulanması planlanırken SSK ile BAĞ-KUR ve emekli maaş zammı ne kadar ve ne zaman olacak? Sorunun cevabı merak ediliyor. Diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuyla alakalı bir açıklamada bulunduğu ve işçilerin emeklerinin korunacağının altını çizdi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den heyecanlandıran açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilginin konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda özellikle de enflasyon sürecinin getirmiş olduğu olumsuz etkilere karşı Önümüzdeki temmuz ayı içerisinde tekrardan işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak bir düzenlemenin haberini vermek istediğini söyledi.

Temmuzda emekli maaşına kadar olacak?

2022 senesinin haziran ayı içerisinde enflasyon oranının 3 Temmuz tarihinde kamuoyu ile paylaşılmasının sonrasında durumun gözden geçirileceğini dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti hükümetinin çalışanları, emeklileri Enflasyonun getirmiş olduğu olumsuz etkilerden koruyacak çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Buna göre Temmuz maaşı 1.735 TL olan bir emeklinin ocakta maaşı 2500 TL'ye çıkarılmıştı. Böylece 2500 TL tutarında emekli maaşı alan bir vatandaşa zam ile beraber 3130 TL tutarında bir emekli ödemesi yapılacak.