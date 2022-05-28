Asgari Ücrete Temmuza Zam Yapılacak Mı? Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? 2022 senesinin ilk 5 ayını geride bırakırken, yurttaşların alım gücü ise her geçen gün biraz daha erimeye devam ediyor. Geçim problemi yaşayan vatandaş sayısı günden güne kat ve kat artarken, beraberinde asgari ücret zammı ile ilgili tartışmalar da gündem oluşturmaya devam ediyor. Memur ile emekli vatandaşların her sene almış oldukları temmuz zammı eğer ki enflasyon farkı, asgari ücret aşısından sunulursa o halde asgari ücret temmuz zammı ile beraber toplamda 5.997 TL gibi bir rakama çıkacak. Gelişmeler ve çok daha fazlası haberimize...

Asgari ücrete yapılacak zam, milyonlarca çalışan tarafından merak edilmeye başlandı. Her kesimden çalışan vatandaşın alacağı zammı hesaplamada asgari ücret zam oranı değerlendiriliyor. Bu sebep doğrultusunda asgari ücretten yukarıdan maaş alanlarda kararı merakla bekliyor. 2022 senesi emekli ile memurlara uygulanacak temmuz zammı ile beraber ara zam yapılması gündeme geldi. Rakamlar ise yavaş yavaş kesinlikle kazanmaya başladı.

Asgari Ücrete Zam Yapılacak Mı?

Her sene bir defa belirlenen asgari ücretin bu yıl ara zam ile ikinci defa arttırılması gündeme geldi. Asgari ücrete, memur ile emekli vatandaşlara yapılacak temmuz zammı paralelinde enflasyon farkı ödemesinin yapılması da masada yerini alıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası "asgari ücrete zam yapılacak mı?" sorusu ile ilgili asgari ücretliyi umutlandıran ifadelere yer verdi ve emeklimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. zamanlaması içeriklendirilmesi için erken. Onlar olgunlaştığı vakit bizdeki bilgiler paylaştıracaktır.

Şimdilik %31 zam cepte görünüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına yönelik enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre 4 aylık enflasyon verileri %31,71 olacak şekilde belirlendi. Bu rakam ile beraber emekli zammı açısından şimdiden %31.71 zam oranı kesinleşti. Yani bundan sonraki 2 aylık süreç içerisinde enflasyon rakamlarının sıfır çıkması durumunda dahi SSK ile BAĞ-KUR emeklileri bu rakamı maaşlarına yansımış bir şekilde hesaplarını görecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre mayıs enflasyon beklentisi %3.97 olacak şekilde gerçekleşirken, Haziran ayı enflasyonu beklentisi ise %2.97 oldu. Bu rakamların gerçekleşmesi halinde temmuz zammı açısından belirleyici olması beklenen 6 aylık enflasyon oranı %41 olacak.