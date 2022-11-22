Volkswagen yapılmayanı yaptı! Bu kampanya ses getirdi! Bu belgeyi getirene MTV'siz ve ÖTV'siz sıfır araç satışı

Bu kampanya ses getirdi! Volkswagen yapılmayanı yaptı! Bu belgeyi getirene MTV'siz ve ÖTV'siz sıfır araç satışıEngelliler için bir araç sahibi olmak büyük önem arz ediyor. Çünkü birçok engelli bu araçlar sayesinde işlerini kolayca halledebiliyor ve ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bunun yanında engelli yakınları da sevdiklerini rahatça hastanelere götürüp kontrollerini yaptırabiliyor. Bu nedenle de devlet araç almak isteyen engellilere ÖTV’siz ya da muafiyetli şekilde araç alma imkânı veriyor.

ÖTV Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir

ÖTV araçların fiyatlarının nerdeyse iki kattan daha fazla artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle birçok alıcının beğendiği otomobili almasına engeldir desek abartmış olmayız. Neyse ki engelli olan kimseler bu vergiden muaf şekilde araç alabilmektedir. Engelli kişiler fiyatı 450.000 TL’den düşük araçları seçerlerse muafiyet alabilirler.

Engel oranı yüzde 90 üzerinde olan kişiler hiç ÖTV ödemezler. Yüzde 40 ve üzeri olan kimseler ise sadece indirim alırlar. Alacakları indirimlerde engel oranlarına göre değişiklik gösterir. Ayrıca araçların motor ve beygir gücü de sınırlanmıştır. Engelliler sadece düşük motor ve beygir gücüne sahip araçları seçerlerse muafiyet hakkından yararlanabilirler.

Volkswagen Taigo MTV'siz ve ÖTV'siz Fiyatı

Volkswagen Taigo Life 1.0 TSI (Benzinli) 95 PS DSG (Otomatik) 325.000 ₺

Volkswagen Taigo Life 1.0 TSI (Benzinli) 110 PS DSG (Otomatik) 356.800 ₺

Volkswagen Taigo Style 1.0 TSI (Benzinli) 110 PS DSG (Otomatik) 391.000 ₺

Volkswagen Taigo R-Line 1.0 TSI (Benzinli) 110 PS DSG (Otomatik) 429.800 ₺

Volkswagen Taigo Style 1.5 TSI (Benzinli) 150 PS DSG (Otomatik) 441.400 ₺

Volkswagen Taigo R-Line 1.5 TSI (Benzinli) 150 PS DSG (Otomatik) 473.800 ₺

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