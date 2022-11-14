Milyonları Sevindiren Paket Ziraat Bankası’dan Geldi! Yeni Kredi Paketinde Ödeme 6 Ay Sonra Yapılacak.

Ziraat Bankası’ndan vatandaşları sevindiren haber! Banka yeni kredi paketini açıkladı. Ödemeler 6 ay sonra yapılacak. Kredi kampanyasına uygun koşulları sağlayan her vatandaş ödemeden faydalanabilecek. Uygun faiz oranlarının uygulandığı kredinin ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz…

Kamu Bankası Resmi Açıklamaya Yaptı

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yeni kredi paketini açıkladı. Pandemi boyunca kamu bankacılığı anlayışı ile birbirinden farklı kampanyalar yürüten banka birçok destek paketlerini vatandaşlara sunmuştu. Şimdi ise yeni kredi fırsatını devreye sokuyor. Esnaf memur ve vatandaş herkesi kapsayan kredi kampanyasında koşulları sağlayan her vatandaşın başvuru yapma hakkı mevcut.

Yapılacak başvurunu ardından vatandaşların kredi kullanımı için koşulları sağlayıp sağlamadıkları kontrol ediliyor. Koşulları sağlayan kişiler için kredi işlemleri başlatıyor. Şayet başvuru yapan kişi banka müşterisi ise 3 ile 5 gün gibi kısa sürede kredisini kullanabilecek. Banka müşterisi olmayan kişiler ise üyelik işlemleri de dâhil olmak üzere beş günden fazla sürede işlemler sürebiliyor.

6 Ay Geri Ödemesiz Fırsatı

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası birçok vatandaşın yüzünü vermiş olduğu destekler ile güldürüyor. Verilecek olan kredinin en önemli yanı ise 6 ay süre ile ödeme yapılmamasıdır. Bu sayede birçok vatandaş krediyi aldıktan sonra hemen geri ödeme yapılmayacak. 6 ay boyunca kredi borcu düşünmeyen vatandaş bu sürenin sonunda ilk taksitini ödemeye başlayacak.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada 6 aylık ödemesiz dönemle birlikte 18 ayda vade imkânı da bulunuyor. Banka tarafından verilecek olan kredi fırsatından kimlerin faydalanacağı konusunda gerekli açıklamalar yapıldı. Kredi koşullarını sağlayan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Kredi Başvuru Koşulları

Ziraat Bankası tarafından uygulamaya koyulan kredi için koşulları karşılayan kişiler 18 yaşından büyük olmaları ve TC vatandaşı olmaları halinde başvuruda bulunabilecek. Yapılacak olan başvuru ise sadece banka şubelerinden gerçekleştirilecek. Koşulları karşılayan vatandaşlar gerekli belgeler ile her hangi Ziraat Bankası şubesine giderek başvurusunu yapabilecek. Gerekli olan şartları sağlıyorsanız bankanın 6 ay ödemesiz kredisine başvuru yaparak faydalanabilirsiniz.