Akbank’tan Emeklere Şartsız ve Kefilsiz 50.000 TL Ödeme!...

Akbank, emeklilere şart ve kefil gerektirmeden ödeme yapacak! Son dakika kampanyası olarak açıklanan kredide emeklilere ayrıcalık tanınıyor.

Akbank, kampanya hakkında açıklama yaparak emeklilere ayrıcalık tanınacağını belirtti. Banka üzerinden maaş alan vatandaşlar 50 bin lira limitli ihtiyaç kredisini kolayca kullanabilecek.

Akbank tarafından verilen krediye katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, bankanın belirtmiş olduğu şartları yerine getirmeleri gerekecek. Bu şartlar sağlandığında bankadan istenilen zamanda kredi kullanılabilecek. Banka tarafında sunulan ihtiyaç kredisine başvurarak işlem yapmak isteyenler, şayet emekli ise emekli maaşlarından dolayı 50 bin liralık limitli kredi için onay alabilecek. 50 bin lira ve üzerinde olan kredilere işlem yapmak isteyenler, maaşlarını bankaya taşımaları durumunda işlem yapabilecek. Bankanın internet sitesinden yaptığı duyuru ile kredi almak isteyen emeklilerin onay alınması halinde bekleme yapmadan hesaplarına yatırılacak.

Akbank’ın Emekli Kredisine Başvuru Nasıl Yapılır?

Akbank tarafından uygulamaya koyulan emekli kredisine katılım sağlamak için, kişilerin emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekir. 50 bin lira limiti kredide 36 ay vade seçeneği mevcut olmasının yanı sıra ilk ödemede 3 aylık erteleme fırsatı da sunuluyor.

Kredi başvurusunu hem banka şubelerinden yapabilir, hem de banka şubesine gitmeden internet üzerinden de gerçekleştirebilir. Acil nakit ihtiyacı söz konusu olduğunda başvuru yapacak emekli vatandaşların dışında sigortalı olarak çalışanlar da başvurabilir.

SMS yöntemi ile kredi başvurusu yapılmak istenildiğinde, cep telefonlarının mesaj kısmına kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını 4425 nolu numaraya göndererek başvuru yapılabilir. Başvuru yaparak onay alınan kredi için ilk ödemede 3 aylık erteleme imkânı da bulunuyor.

Akbank üzerinde hesabı bulunan vatandaşlar, bankanın uygulamasını kullanarak da ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirler. Direkt uygulamaya giriş yapılarak banka hesabı üzerinden alınmış olan şifre ile giriş yapılır. Bankacılık işlemlerini şifre ile kolayca yapmak mümkün. Bu uygulama ile ayrıca kredi notu hesaplama işlemi de yapabilirsiniz. Her üç yöntem ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kredi imkânından faydalanabilir.