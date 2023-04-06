PTT'den Nisan ayı promosyon bombası ballı kaymaklı geldi! En yakın şubeye gidenler paralarını yarın alabilirler

En yakın şubeye gidenler paralarını yarın alabilirler... PTT'den Nisan ayı promosyon bombası ballı kaymaklı geldi! Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaş, maaş taşıma işlemleri için PTT'yi tercih ediyor. PTT de bu tercihi desteklemek için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında emekli maaşını PTT'den alan müşteriler, Aktifbank işbirliği ile 3.600 TL'ye kadar promosyon kazanıyor. Bu makalede, Türkiye'deki emekli promosyonlarına ve PTT'nin yeni kampanyasına dair detayları ele alacağız.

Emekli Promosyonları Nedir?

Emekli promosyonları, Türkiye'de emekli olan vatandaşlara sağlanan bir tür maddi destektir. Bu destek, emekli olan vatandaşların maaşlarını belirli bir süre boyunca belirli bir bankadan almaları şartıyla verilir. Bu sayede emekli olan vatandaşlar, maaşlarını düzenli olarak almanın yanı sıra ek bir gelir elde etme fırsatı yakalarlar.

PTT'nin Yeni Kampanyası Nedir?

PTT, emekli maaş müşterilerine özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, emekli maaşını PTT'den alan müşteriler Aktifbank işbirliği ile 3.600 TL'ye kadar promosyon kazanıyor. Kampanya başlangıç tarihi 04.01.2023 tarihinde başladı ve PTT iş yerlerinden başvuru yapılabiliyor.

Kampanya Detayları Nelerdir?

PTT'nin yeni kampanyasıyla ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz:

Kampanya Başvuru Tarihi ve Şekli

Kampanya başlangıç tarihi 04.01.2023 tarihidir ve başvurular PTT iş yerlerinden yapılmaktadır.

Kimler Kampanyadan Yararlanabilir?

Kampanyadan yararlanmak için emekli maaş müşterisi olmak gerekmektedir. Ayrıca kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, başvuru yapıldığı tarihte bankada açık bir kredisi olması ve açık kredilerinde 60 gün üzerinde gecikme bulunmaması gerekmektedir.

Kampanya Bedeli ve Süresi

Kampanya bedeli 3.600 TL'dir ve 3 yıl boyunca maaşını emekli maaşını PTT’den almayı taahhüt edenler için geçerlidir. Kampanya bedeli 3 yıl için peşin olarak yapılır ve kampanya bedelinin hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.

haber24.com