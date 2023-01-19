Milyonlarca kişiye 2500 TL destek ödemesi, faturasını e-devlet üzerinden bildirenler yararlanabiliyor!

Faturasını e-devlet üzerinden bildirenler yararlanabiliyor! Milyonlarca kişiye 2500 TL destek ödemesi... Devlet tarafından halka yapılan destek ödemeleri oldukça yakından takip edilen konular olarak görülmektedir. Özellikle kış aylarında doğalgaz gibi faturaların fiyatlarının oldukça yüksek olması, bireylerin bu desteği yakın bir şekilde takip etmesinin temelini oluşturuyor.

Kış dönemlerinde ısınmak için oldukça önemli görülen ama bir o kadar da pahalı olan doğalgazın ödemelerinde devlet tarafından destek verileceği belirtilmektedir. Bu desteğin ise aileden aileye değişebileceği ve 900 ile 2500 TL arasında olacağı söylenmektedir.

Yapılan Açıklamalar

Kabine Toplantısı’ndan sonra yapılan açıklamalara bakıldığında tam olarak 3 Milyar TL doğalgaz desteği verileceği belirtilmektedir. Bu desteğin, halkın kış gibi zor bir dönemde sıcak bir evde yaşaması için yapıldığı belirtilmektedir. Peki doğalgaz desteği başvuru koşulları nelerdir?

Doğalgaz Desteği Başvuru

Söz konusu doğalgaz destek başvurusunda ilk şart Türk vatandaşı olmak ve e - devletten başvuruda bulunmaktır. Aynı zamanda bireyin kendi adına doğalgaz aboneliğinin olması gerekmektedir. Bu neden ile doğalgazın olduğu bir bölgede ikamet ediyor olması da aranan bir diğer şart olarak görülmektedir. Bireylerin faturalarının aynı zamanda mesken abone grubu içerisinde yer alması gerektiği ve SYD Vakfı gereği hak sahibi olması gerekmektedir.

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