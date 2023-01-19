Emeklilere 17.000 TL ödeme TC kimlik numarası son hanesine göre verileceği açıklandı

Son zamanlarda yapılan emekli ödemelerinde uygun faiz oranları ile birlikte 17.000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartları uygun olmaları durumunda Kredi ödemeleri kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından gerçekleştirilerek emekli maaşı hesapları üzerinden işlem yapılmaktadır. Emekli olan kişiler 17.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa 36 ay vadeli Kredi ödemelerinden faydalanarak nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceksiniz. Emekli maaşı alan tüm vatandaşlar 17.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunu Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek yapabilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu ve emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

17.000 TL emekli kredisi ödemesi almak isteyen vatandaşlar kamu bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaşı hesapları ile birlikte diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler ve onaylanan bu kredileri de diledikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı aracılığı ile birlikte dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacağınız tüm Kredi başvurularında şartları uygun olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte diledikleri zaman kredi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara belirli şartlara uygun olmaları durumunda Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilir ve onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.