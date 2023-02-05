Milyonlarca emekliye Pazartesi müjdesi! Karşılıksız bir kereye mahsus tam 20.000 promosyon detayı...

Karşılıksız bir kereye mahsus tam 20.000 promosyon detayı... Milyonlarca emekliye Pazartesi müjdesi! Emekliler, emekli maaşlarını almak için kendilerine uygun buldukları bankayla anlaşır ve maaşlarını üç yıl boyunca o bankadan alırlar. Bankalarda bu anlaşma neticesinde bir defaya mahsus olmak kaydıyla emekliye maaşı dışında emekli maaş promosyonu adı altında bir ödeme yapar.

Emekli Maaş Promosyonu Almanın Şartları Nelerdir?

Emekli maaş promosyon hak etmenin iki şartı vardır.

1. Yeni emekli maaşı almaya başlayacak olanlar seçtikleri bir bankaya başvuru yapmaları gerekmektedir.

2. Mevcut emeklilerin anlaşmalı bankasıyla üç senelik taahhüdünün dolması gerekmektedir.

Bu şartları taşıyan emekliler yüksek emekli maaş promosyonu almak için en yüksek promosyon veren bankayı tercih etmektedirler.

EYT’nin önümüzdeki zamanlarda meclise sunulması bekleniyor. Yapılan son açıklamalara göre mart ayında EYT’lilerin ilk maaşlarının hesaplara yatırılacağı duyurulmuştu. Mart ayında hesaplara yatırılacak EYT maaşlarının hangi bankaların tercih edilmesi gerektiğinin araştırılmasının da başlamasına sebep oldu.

EYT’nin meclisten geçmesi ile emeklilere dahil olacak iki milyondan fazla vatandaş bağlamında 15 bin TL gibi promosyonlar vermeyi planladıkları duyuruldu. Bu hafta meclis gündemine gelmesi ve yasalaşması beklenilen EYT düzenlemesinden sonra EYT’liler, SGK üzerinden mart ayında hesaplarına yatacak bankaları seçebilecek. EYT için çok az bir vaktin kalması, bankaların promosyon oranlarını bildirime başlamasını sağladı.

SGK yaptığı açıklamayla birlikte en düşük maaş promosyonları, bankaların da bu oranlardan daha düşük seviyelerde promosyon ödemesi yapmasının önünü kapattı. Bu fiyatlar taban olarak baz alınacak ve bankalar bu fiyatların üstünde istediği oranda promosyon ödemesi yapabilecek. SGK doğrultusundan belirlenen en düşük emekli maaş promosyon ücretleri şu şekilde belirlendi;

Emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olanlara 3.000 TL

3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500 TL,

7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500 TL ve

10.000 liradan çok olanlara 5.000 TL ödeme yapılacak.

haber24.com özel haber