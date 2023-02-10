Milyonlarca emekliye ödeme haberi: 28 Şubat tarihine kadar hesaplarınıza para yatacak!

Emekli maaş alan vatandaşlara bu sefer özel bankalar tarafından duyuru paylaşıldı ve ay sonuna kadar ödeme verileceği duyuruldu. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan kampanya duyurusunda, 28 Şubat tarihine kadar başvuru yaparak emekli maaşlarını bu bankalara taşıyan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme verilecek. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Garanti Bankası Emekli Kredisi Ödemesi...

Emekli maaşınızı garanti bankasına taşımak istiyorsanız ve bu bankadan ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, Garanti Bankası üzerinden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilir. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Garanti Bankası hesabınızın olması ve daha önce bu bankada bir kredi kullanmış olmanız durumunda garanti mobil uygulamasına giriş yaparak destek alabilirsiniz.

Deniz Bank ve Yapı Kredi Bankası Emekli Kredisi Ödemesi...

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte krediler, emekli maaş hesaplarına göre ödenmekte olup, hemen aynı gün içinde kullanılmaktadır.

Emekli maaşınızı bu iki banka üzerinden de alıyorsanız banka müşterisi olmanız durumunda mobil uygulamalar üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek başvurularınızı yapabileceğiniz gibi bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankalardan ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Denizbank ve Yapı Kredi Bankasının resmi internet sitesine girerek emekli kampanyaları hakkında detaylı bilgiler alabilir, gelir belgesiz kredi kullanmak istiyorsanız da 50000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. 50000 TL ödeme almanız durumunda sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak kredi imkanı sağlanmaktadır.