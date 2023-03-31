Milyonlarca Emekliye Müjde: 64 Yaş Üzeri Olan Herkese, Ek Ödeme, Kredi, Borç Kapatma Ödemesi Verilecek

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan yeni kampanyaya, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet siteleri üzerinden duyuru yaparak paylaştı. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, emekli olan vatandaşların 64 yaş üzerinde olması durumunda ve bu bankalar üzerinden maaş almaları durumunda kredi başvurularını gerçekleştirerek, diledikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri bir kampanya hazırladı. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm bireysel müşteriler ve emeklilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri olur ne kadar yapılmaktadır.

EMEKLİYE ÖDEME!

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde de kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları ile birlikte kredi başvuruları, şubelere gitmeden hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

1 Nisan tarihinde başlayacak olan bu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan tüm vatandaşlara diledikleri zaman ödemeler verilecek ve kredi ödemeleri, şubelere gitmeden de vatandaşların kendi hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır.