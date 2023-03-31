0.77 VE 0.88 Faiz İle Nakit Alacaklar Dikkat! Kamu Bankaları Kampanyayı Bayrama Kadar Yapacaklar!

0.77 ve 0.88 faiz oranları ile birlikte kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişiler uygun faizlerle bu bankalar üzerinden kredi alabilecek. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanmak isteyen bireysel müşterilerin daha önce bankadan kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için daha önce kendi bankası üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda işlemlerine internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapacağını açıkladı. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de nakit kredi kullanacak olan kişiler bu kampanyaları katılarak, işlemlerini yapabilecekler ve bankaların uyguladığı kredi şartları ile birlikte diledikleri zaman başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

KREDİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte kredi almak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar ve diledikleri zaman bankadan kredi kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek de kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyaları katılarak, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.