Aile Bakanlığı Ödemelere Başladığını Duyurdu! Ailelere 1300 TL Ödeme Yapılacak!

Çocuğu olan ailelere destek ödemeleri yapılıyor. Ailelere verilen yardım miktarı ise birinci çocuk için 300 TL ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için de 600 TL olarak belirlenirken başvurup başvurusu onaylanan aileler ödemelerini PTT üzerinden alabilecek…



Ailelere 1.300 TL Ödeme



Çocuğu olan aileye para veriliyor. 1-2-3 çocuklu ailelere PTT’den 300, 400, 600 TL verildiği belirtilerek 2015 yılından itibaren doğum yapan tüm annelere çocuk parası ödenmeye başlandığı belirtilerek T.C. kimlik numarasıyla internet üzerinden başvuru yapılabileceği vurgulandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlara internet üzerinden başvurulabildiği belirtilerek bu yardımdan, 15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapmış tüm annelerin yararlanabileceği ifade edildi.



Tüm Başvuru Detayları



Yeni doğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den başvuru imkanı var. Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda; ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Bu destek ödemesinden yararlanabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettirmesi gerektiği ifade edildi. Bununla beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi’ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanması gerektiği vurgulandı. Bununla beraber dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabileceğiniz duyuruldu.



Kimliğiyle PTT'ye Gidene 220 TL Ödeniyor



İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan destek ödemeleri devam ediyor. Bu doğrultuda her ay milyonlarca lira ödeme yapılıyor. e-Devlet üzerinden yardım ve destek ödemeleri için başvurular da alınıyor. Devletin faturalarla ilgili sunduğu iki yardım ödemesi var. Bunlardan birisi elektrik desteği, diğeri ise doğal gaz yardımıdır. Belirli şartlarda ihtiyaç sahibi her vatandaşa ödeme yapılıyor. Destek ödemesini başvurunuzun onaylanmasının hemen ardından PTT'den hemen çekebiliyorsunuz.



Kimlikle PTT'ye gidene 220 TL ödeniyor. Vezneye uğrayıp paranızı hemen çekebilirsiniz. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardım ödemeleri arasında elektrik ve doğal gaz fatura desteği yer almaktadır. Elektrik ve doğal gaz desteği kapsamında milyonlarca vatandaşa ödeme yapılıyor. Elektrik desteği kapsamında hane başına 206 TL veriliyor. Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Destek tutarlarının miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre kapsamlı bir şekilde paylaşıldı.



216 TL’ye Kadar Ödeme Yapılacak



Elektrik tüketimi desteğinden yararlanmak için ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine müracaat edilmelidir. Öte yandan kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da müracaat edebilirsiniz. Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.



Haneler Yardım Tutarı



1-2 kişi 108 TL

3 kişi 144 TL

4 kişi 180 TL

5 kişi 216 TL



450 TL’den Başlıyor



İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemeler başladı. Isıl harita baz alınarak belirlenen destek tutarı 450 TL-1.150 TL arasında değişiyor. Doğal gaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.