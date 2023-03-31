77-88-99 Bin TL Ödeme! 3 Bankadan Gelir Belgesiz Olarak Verilecek...

77 88 ve 99.000 TL 3 ayrı Kredi paketi ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartları uygun olarak yeni bir tüketici kampanyası başladı ve 24 ay vadeli olarak bu krediler 3 banka üzerinden verileceği açıklandı. Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşterileri Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilirken nakit krediler belirli şartlara uygun olarak hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak veya bankaların internet bankacılığını kullanarak diledikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin kredi puanı uygun olmaları durumunda Kredi notuna göre hızlı bir şekilde bu banka üzerinden SMS atarak Onay alabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp 11 haneli t.c kimlik numaranızı da yazdıktan sonra bu mesajı 44 25 numarasına göndererek başvuru yapabilirsiniz.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de hem mobil uygulama üzerinden hem de cep telefonunuzu üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 2 banka üzerinden de yapılacak olan kredilerde yüksek limitle onay alacak olan kişilerin kredi notu yüksek olması bankalar tarafından istenmektedir.