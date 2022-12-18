Emekli maaşlarına extra zam müjdesi! 1000 TL seyyanen zam ve 2000 sonrası için intibak yasası bombası geldi

1000 TL seyyanen zam ve 2000 sonrası için intibak yasası bombası geldi. Emekli maaşlarına extra zam müjdesi! Önümüzdeki yılın ilk 6 ayı için verilecek olan zamlar enflasyona göre belirlenmektedir. Bu belirlenecek olan zam oranı yavaş yavaş netleşmeye başladı. Emekliler belirlenen zamlara göre çok yüksek maaş alma ümidi ile yılbaşını bekliyor.



Emekli Maaşlarına Extra Zam Gündeme Geldi

Emeklilerin yeni yıla zamlı maaşlarla girmesinin yanında birçok kaynak extra zammında ek olarak geleceğini bildiriyor. Bu konuda alınan kulis bilgileri ile bu artışların yapılacağı haberlerin doğru olduğunu gösteriyor. Yapılacak ek zamlar ile birlikte emekliler kendilerine ödenecek son maaş miktarını da merak etmeye başladılar. Gözler şimdi yapılacak olan yeni açıklamalarda!

1000 TL Seyyanen Zam Ve 2000 Sonrası İçin İntibak Yasası Bombası

Herkesin bildiği üzere 2000 evveli emekli olan vatandaşlara intibak planlaması yapılmış ve o tarihte oluşturulan planlama ile emekli maaşlarına intibak zammı olarak 55 TL ile 355 TL arasında değişen oranlarda verilmişti.

Yükselen maaşlar sebebiyle ile 2000 ardından intibak yasası planlaması halinde daha yüksek artış yapılması gerekiyor. Emekli maaşlarına 2023 Ocak zammının beklentinin altında kalması halinde seyyanen zam formülünün ortaya atılacağı ise Ankara kulislerinden aldığımız en önemli haber.

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