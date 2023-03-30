Milyonlarca Çalışana Bayram Sevinci! Asgari Ücrete Dev Zammı Geliyor?

Seçimler yaklaşırken hükümet iktidarlığını devam ettirebilmek için kesenin ağzını açtı. Önce gün en düşük emekli maaşını 7 500 liraya yükselten hükümet, emekli maaşlarına gelen zam sonrası gözler asgari ücrete çevrildi. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Merak ediliyor. Milyonlarca emekli asgari ücret için hükûmetten gelecek haberi bekliyor. Milyonlarca çalışan bayram sevinci yaşayacak mı? Asgari ücrete dev zam mı geliyor? Merak konusu…

Asgari ücrete ara zam beklentisi milyonlar tarafından merak edilirken ümitler de devam ediyor. En düşük emekli aylığının 7 500 liraya yükseltilmesi, asgari ücrete zam yapılması konusunda ümitlendiriliyor. Bakan Bilgin tarafından zam konusunda peş peşe yapılan açıklamalar vatandaşı ümitlendiriyor. Ekonomist Alaattin Aktaş tarafından zam için tarih verildi. Büyük zam gelebilir. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret ile ilgili zam haberlerindeki son durum…

Asgari Ücrete Dev Zam Mı Geliyor!

Asgari ücret ile ilgili gelişmeler milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Emekli maaşlarına ve bayram ikramiyelerine yapılan zamlardan sonra gözler artık asgari ücrete çevrildi. Vatandaşlar artık hükümetten gelecek sevindirici haberi bekliyor.