Küresel Piyasalarda Düşük Risk İştahı Yaşanıyor

Bankacılık sektöründe yaşanan olumsuzlar sektöre ilişkin endişeleri ön plana çıkarıyor. Endişeler azalsa da para politikalarında yaşanan belirsizlikler risk iştahını düşük seyrediyor. Küresel Piyasalarda düşük risk iştahı yaşanıyor.

ABD'de başlayan bankacılık sektöründe kriz yatışsa da yaşanan krizin etkilerine dair soru işaretleri hala devam ediyor. Ülkede kredi genişlemesinde yaşanan güç kaybı ve bu durumun ülke ekonomisini olumsuz etkilemesi, resesyon sürecini hızlandırıyor. Para politikalarına yönelik belirsizlikler fiyatlandırmaları zora sokuyor.



Dün yapılan açıklamalarda St. Louis Fed Başkanı James Bullard, faiz artışlarının devam edeceğini vurgulayarak gereken işlemin enflasyon üzerinde baskılama yapmak amacı ile yapıldığı dile getirdi. Para piyasalarına yönelik fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası tarafından Mayıs ayında yüzde 40 ihtimal ile 25 baz puan arttırılması ön görülüyor. Yüzde 60 ihtimal ile politika faizinin sabit tutulması hedefleniyor. Yılsonuna kadar 100 baz puan faiz indirim yapılacağına dair beklendiler güç kaybetmeye devam ediyor. Aralık ayında yapılacak toplantıya kadar alınacak kararlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olacağı görülüyor.

Ülkede Mart ayının beklentilerinin üzerinde gerçekleşen Tüketici Güven Endeksi, aylık olarak 0,8 puan artarken 104,2’ye çıktı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinde ise yüzde 3,57 yükselme yaşandı.

Gözler Ecb'nin Adımlarında



Avrupa borsaları sınırlı da olsa yükseklik eğiliminde hareket ederken, yatırımcının dikkatleri Avrupa Merkez Bankası’nın (EBC) atacağı adımlara yöneldi. Analistlere göre yarından itibaren yoğunlaşacak verilerden gelece olan sinyaller piyasaların yönünü belirlemesinde etkisi olacağı tahmin ediliyor.

Yaşanan gelişmelerle Almanya’da DAX 40 endeksinde yüzde 0,47 ve Fransa’da CAC 40 endeksinde ise yüzde 0,14 oranında yükselme, İtalya’da MIB 30 Endeksi’nde yüzde 0,47 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlarda güne yükseliş ile başlamış oldu.