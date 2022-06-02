Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! Detaylar Belli Oldu!

Memur maaşı ile emekli maaş ve ikramiyeleri ile alakalı tazminatlarla ilgili milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla beklediği 3600 ek göstergede detaylar belli oldu. Düzenleme artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında onay bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilginin 3600 ek gösterge çalışması ile alakalı her şeyin hazır olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıklayacaklarını söylemesinin ardından maaş ve ikramiye artışı ile alakalı 3600 ek gösterge değişikliğine yönelik detaylar belli oldu.

Milyonlarca memur ile emekli vatandaşın merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında onaylanmayı bekliyor. Bu kapsamda 3600 ek göstergeden faydalanacak meslekler ile alakalı bütün detaylar netlik kazandı. Hemşire, öğretmen, polis ve din görevlisi ile diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alınacak. Ek gösterge artışı ile beraber memuriyete 2008 tarihinden önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış biçiminde yansıyacak.

3600 Ek Gösterge Kapsamı Genişletildi

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan etmiş olduğu bu dört meslek grubu ile alakalı ek göstergenin 3600'e çıkarılmasına ilişkin çalışmalar artık sona geldiği nokta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve maliye bakanı Nureddin nebati, ek gösterge çalışmasını dün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, ziyaret öncesi yapmış olduğu açıklamada ek gösterge çalışmasını bitirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını dile getirdiği nokta bakanlar, çalışmanın kimleri kapsayacağı ve maliyetini ne kadar olacağını anlattı. Ek gösterge düzenlemesine yönelik son toplantısı ise önceki gün Beştepe’de gerçekleştirilmişti.