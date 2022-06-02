Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak?

Haziran ayının gelmesiyle beraber mayıs ayına yönelik enflasyon verileri merak edilmeye başlandı. Her ay kamuoyu ile paylaşılan enflasyon verilerinin ne olacağı şimdiden merak edildi. Açıklanan oranlara göre kira artış oranı netlik kazanacak. Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne? Cevabı ve çok daha fazlası haberimizde...

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına az bir zaman kaldı. Vatandaşlar ise her ay olduğu gibi bu ay enflasyon verileri açısından araştırmalara başladı. Enflasyonun yükselip yükselmediğini şimdiden merak edilmeye başlanırken tam olarak tarihi araştırılıyor. Mayıs enflasyon oranı haziran ayında açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına yönelik enflasyon verilerini mayıs ayı başında açıkladı. Tüketici fiyat endeksi ise Nisan'da %7.25 oranında artarken yıllık bazda %69.97 oldu. Buna göre tüketici fiyat endeksinde nisan ayı içerisinde bir önceki aya göre %7.25 oranında artarken yıllık bazda ise % 69.97 oldu. Buna göre tüketici fiyat endeksi Bir önceki aya oranla yüzde 7.25 ve bir önceki yılın aralık ayına göre ise %31,71; bir önceki yılın aynı ayına oranla % 69.97 ve 12 aylık ortalamalara baktığımızda ise %34.46 oranında artık gerçekleşti.

Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mayıs ayına yönelik enflasyon verilerinin 3 Haziran tarihinde saat 10'da kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.