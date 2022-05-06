Milyarderlerin İklim Çabaları Şüphecilik Çekiyor

Avustralya'nın en zengin ikinci kişisi, madencilik patronu Andrew "Twiggy" Forrest, hayranları tarafından, kendi kendine milyarderler Jeff Bezos ve Bill Gates ile aynı kumaştan kesilmiş, ayakları yere basan, düz çekim yapan bir işadamı olarak bilinir.

Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çağdaşları gibi, dünyanın dördüncü büyük demir cevheri üreticisi Fortescue Metals'in başkanı Forrest, iklim değişikliğine karşı mücadelede öncü bir rol üstlendi.

Forrest, suyu oksijen ve hidrojene ayıran bir cihaz olan dünyanın en büyük elektrolizörünü inşa etmek için kendi parasının 3 milyar Avustralya doları (2.13 milyar dolar) da dahil olmak üzere 114 milyar Avustralya doları (81 milyar dolar) harcıyor. Rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan şirket, emisyonsuz bir enerji kaynağı üretecek ve Asya'nın çelik fabrikalarını karbondan arındırmayı vaat ediyor.

Forrest, Ekim ayında Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada, "Yeşil elektrik, yeşil amonyak ve yeşil hidrojen, dünyadaki karbon emisyonlarının yüzde 100'ünü kapsayabilir" dedi.

Forrest gibi milyarderlerin iklim savunuculuğu, çevre aktivistlerini ve yorumcularını kutuplaştırdı. Bazıları süper zenginlerin iklime yeni keşfedilen odağını memnuniyetle karşılarken, diğerleri eylemlerinin servet biriktirdikten sonra özgecil olarak görülüp görülemeyeceğini sorguluyor ve ağır kirletici endüstrilerden milyarlar kazanmaya devam ediyor.

Fortescue Metals, Avustralya'nın Temiz Enerji Regülatörü'ne göre, şirketin Çin'deki demir cevherinin eritilmesi ile yayılan 241 milyon ton hariç, geçen yıl 2,2 milyon ton karbon saldı.

Avustralyalı bir Financial Review köşe yazarı, "[Avustralya'nın en zengin insanı ve madencilik patronu] Gina Rinehart hariç, hiçbir Avustralyalı çevreye Andrew Forrest'tan daha fazla zarar vermedi" dedi.

Bezos, masaya benzer şekilde karışık bir sicil getiriyor. 2020'de iklim değişikliği için 10 milyar dolarlık bir fon oluşturdu. Ancak şirketi Amazon, o yıl 60 milyon tondan fazla karbon saldı - 2019'dan yüzde 15 daha fazla - 386 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etti.

Oxfam ve Stockholm Çevre Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapora göre, dünyanın en zengin yüzde 1'i karbon emisyonlarının yüzde 15'inden sorumludur - dünyanın en fakir yüzde 50'sinin neredeyse iki katı.

Benzer şekilde, Batı Norveç Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya nüfusunun sadece yüzde 1'i havacılığın neden olduğu emisyonların yarısından sorumluyken, insanların neredeyse yüzde 90'ı neredeyse hiç uçmuyor.