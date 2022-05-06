Lübnanlı Gurbetçiler Parlamento Seçimlerinde Oy Kullandı

Lübnanlı gurbetçiler, Lübnan parlamento seçimlerinde oylarını kullanmaya başladılar; neredeyse üç yıl boyunca, Lübnan lirasını yok eden, benzeri görülmemiş bir enflasyona yol açan ve binlerce insanı ülkeyi terk etmeye iten felç edici bir ekonomik krize dönüştüler.

Katar, Suudi Arabistan, Suriye, İran ve Irak'ın da aralarında bulunduğu 10 ülkede yaşayan Lübnanlı gurbetçiler Cuma günü, 48 ülkede yaşayan diaspora ise Pazar günü oy kullanacak.

Lübnan vatandaşları 15 Mayıs'ta kendi ülkelerinde oy kullanacak.

Yurtdışında toplam 244.442 Lübnanlı, seçimlerde oy kullanmak için kayıt yaptırdı; bu, 2018'deki önceki anketlerde oy kullanmak için kaydolan gurbetçilerin sayısının iki katından fazla.

Birçok muhalefet grubu ekonomik krizin ortasında diasporadan önemli oylar almayı umarken, bazı analistler Lübnan'ın geleneksel partilerinin seçimden sonra baskın kalacağını söylüyor.

28 yaşındaki Muhammed Rida, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir iş bulduktan sonra bir yıldan kısa bir süre önce Beyrut'tan ayrıldı. Sünni çoğunluklu Gelecek Hareketi partisine liderlik eden eski Başbakan Saad Hariri'yi destekleyen bir ailede büyüdü.

Siyaseti hiçbir zaman yakından takip etmese de, bu kez düzen karşıtı bir grubu tercih edebilir.

Rida, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Genellikle siyasi alanda benden çok daha bilgili olan arkadaşlarıma başvuruyorum" dedi.

Lübnan her dört yılda bir parlamento seçimleri düzenliyor ve kırılgan mezhepsel güç paylaşım sistemi altında çok çeşitli mezheplere sandalyeler ayrılıyor. Cumhurbaşkanlığı bir Maruni Hristiyan'a, başbakanlık bir Sünni Müslüman'a ve meclis başkanı bir Şii Müslüman'a tahsis edilmiştir.

Yurtdışındakilerin, diasporayı temsil etmek için 2022 seçimlerinde parlamentoya altı yeni sandalye eklenmesini öngören yeni bir seçim yasası uyarınca 2018'de ilk kez oy kullanmalarına izin verildi.

Bununla birlikte, bağımsız siyasi partilerin ve gurbetçilerin baskısının ardından, milletvekilleri bu altı sandalyeyi eklemeyi reddetti, bu da gurbetçilerin mevcut 128 sandalye içinde oy kullanacağı anlamına geliyor.

'Lübnan bunu hak etmiyor'

Geçtiğimiz on yıllarda milyonlarca insan Lübnan'ı terk etti ve istikrarsızlık, sistematik yolsuzluk ve mali kötü yönetim karşısında daha iyi fırsatlar bulmak ve istikrarlı bir geleceği güvence altına almak için becerilerini yurtdışına taşıdı. Net rakamlar olmasa da, birçok tahmin, Lübnanlılar ve mülteciler de dahil olmak üzere yaklaşık 6,5 milyon insana ev sahipliği yapan küçük ülkenin kendisinden daha fazla Lübnanlı insanın yurtdışında yaşadığını iddia ediyor.

Ancak son birkaç yılda, statükoya, ekonomik çöküşe ve yıkıcı 2020 Beyrut Limanı patlamasına karşı başarısız bir ayaklanma, ülkeyi terk etmek için çok daha fazlasını yönlendirdi.

Sistematik yolsuzluk, finansal kötü yönetim ve kötüleşen yaşam koşullarının göz ardı edilmesine yönelik kızgınlık tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

35 yaşındaki yazılım mühendisi Jack Demirji, 2021 yılının başlarında Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek üzere Lübnan'dan ayrıldı. Ayrılmak istemediğini, ancak "Beyrut patlaması beni zorladı" dedi.

"Yeni seçimin hiçbir şeyi değiştireceğine inanmasam da, oy kullanacağım ... Bunun bir sorumluluk olduğunu hissediyorum, "dedi Demirji El Cezire'ye. "Elbette, geleneksel siyasi partilere oy vermeyeceğim."

O, 2019'un sonlarında kitlesel protestolara katıldıktan sonra, düzen karşıtı partilerin ülkenin iktidar partilerini ele geçirmek için birleşik seçim listeleri oluşturamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

"Lübnan halkında büyük bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum ama herkes lider olmak istiyor" dedi.

Demirji, Lübnan'ı önemsediğini, ancak Lübnan lirasının dolar karşısındaki değerinin yaklaşık yüzde 90 oranında düştüğü ve geçen yıl felç edici elektrik kesintileri ve yakıt kıtlığı ile mücadele ettiği için bankadaki tasarruflarını kaybettikten sonra geri dönmeyi planlamadığını söyledi. Sadece ailesini ve arkadaşlarını görmek için ziyaret edeceğini söylüyor.

"Lübnan'da yaşarken en büyük hedefim elektriği nasıl elde edebileceğim, arabam için nereden yakıt koyacağımdı... Bu aptalca küçük şeyler," dedi. "Ancak Lübnan'dan ayrıldıktan sonra kendimi nasıl geliştirebileceğimi görmek için kendime odaklanmaya başladım ve anlamlı hedefler koymaya ve onlara ulaşmaya başladım."