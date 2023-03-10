Milli Emlak 60 bin TL'ye konut imarlı! 10 bin 500 TL'ye de arazi satıyor! Şimdi alan kazanır!

Şimdi alan kazanır! Milli Emlak 60 bin TL'ye konut imarlı! 10 bin 500 TL'ye de arazi satıyor! Milli Emlak Genel Müdürlüğü, arsa satış ihalelerinin ardı ardına yayınlandığı resmi web sitesinde 60 bin TL'ye konut imarlı arsa satışı yapacak. Yatırımcılar, merakla beklenen Mart 2023 ihale ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden takip ediyor.

Yatırımcıların radarına giren ihale ilanları arasında yer alan Niğde'deki arazi, Milli Emlak tarafından satışa sunuldu. KDV muafiyeti de bulunan bu arazi, arsa ya da arazi almak isteyenler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yine Mersin Erdemli'de yer alan arazi ile de yatırımcıların dikkatini çekiyor. Mart ayı ihale ilanlarını tek tek yayınlayan Milli Emlak, bu araziyi de satışa sunuyor. Yüz ölçümü 122,93 metrekare olan bu arazi, yine KDV'den muafiyet sağlıyor.

İhale ile ilgili detaylar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde paylaşıldı. Söz konusu arazilerin satışı için belirlenen tarihler de ilan edildi. Niğde'deki arazi 21 Mart 2023, Mersin Erdemli'deki arazi ise 17 Mart 2023 tarihinde yapılacak ihalelerde satışa sunulacak.

Konut imarlı arsaların bu fiyatlara satışa sunulması, yatırımcılar için büyük bir fırsat. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden yayınlanan ihale ilanları, yatırımcıların bu fırsatlardan haberdar olmasını sağlıyor.

Yatırımcılar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini takip ederek, satışa sunulan arsa ve arazilerle ilgili detaylı bilgi edinebilirler.

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