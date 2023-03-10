Ziraat bankası 102.000 TL'ye müstakil ev satıyor! Bankanın resmi internet sitesinden yayına girdi! Piyango gibi

Piyango gibi... Ziraat bankası 102.000 TL'ye müstakil ev satıyor! Bankanın resmi internet sitesinden yayına girdi! Son yıllarda konut fiyatları hızla yükseldiği için ev sahibi olmak isteyenlerin işi zorlaşmaya başladı. Bunun yanı sıra, kredi faizleri de yükseldiği için insanlar kredi almaya yönelmekten çekiniyorlar. Ancak, bankalar ödeme gücü düşük vatandaşlar için ev sahibi olma paketleri sunuyorlar. Kamu bankalarının düşük faiz oranları, ücretsiz ekspertiz ve masrafsız konut kredisi desteği gibi avantajlarla ev almak isteyen insanlar, uygun fiyat seçenekleriyle ev sahibi olabilirler.

Ziraat Bankası'nın e-satış sitesinde, piyasa fiyatlarından daha uygun fiyata satılan birçok ev ilanı mevcut. Bu ilanlar arasında düşük peşinatlı evler de yer alıyor ve 120 ay vadeli konut kredisi desteği sunulduğu söyleniyor. TOKİ de düşük maaşlı kişiler için ucuz fiyatlı ve konforlu evler inşa ederek, ev sahibi olmak isteyen kişileri destekliyor.

Ziraat Bankası, geliri yetersiz olan kişiler için aylık düşük kredi ödeme paketleri de sunuyor. Bu paketler 120 ay gibi uzun dönemlere bölünerek aylık ödemelerin düşük tutulması hedefleniyor. Ücretlerin de çok talep edilmediği için kişiler daha donanımlı evler alabilirler. Bu kredilerden yararlanmak isteyenler, Ziraat Bankası'nın sitesini takip edebilir veya duyurular kısmına abone olarak son haberleri alabilirler.

Başvuru Linki: https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-index.intengo

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