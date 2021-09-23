Milli Eğitim Bakanı Özer’den Yüz Yüze Eğitim Açıklaması!

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Sanayi Odası Meclisi aylık olağan toplantısına katılım gösterdi. Toplantıda önemli açıklamalar gerçekleştiren Bakan Özer, güncel olarak okulların açık tutulması hakkında en büyük avantajının öğretmenlerin aşılanma oranı olduğunu söyledi. Bir de koronavirüs aşılanma oranlarında öğretmenlerin yakalamış olduğu oranın ülke ortalamasının çok üzerinde olduğu açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Bakan Özer, İstanbul Sanayi Odası ile mesleki eğitimde yaptıkları iş birlikleri hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Özer, eğitim meslek okullarında ve güzel sanatlar liselerinde yeni açılımlar yaptıklarını ifade etti. Bunun yanı sıra kaynakçılık hakkında da meslek eğitimine ciddi bir yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yürüyecek daha çok yollarının olduğunu da söyledi. Bakanlık olarak ve hükümet olarak çok ciddi açılanların yapıldığı belirtildi.

Yalnızca meslek eğitimine niteliğinin arttırılması hakkında değil bununla birlikte lise ve üniversite mezunları ile bağlantılı isteyenlere mesleki eğitimi tamamlama eğitimi ve genç işsizliği azaltma hakkında çalışmaların sonuçlandığı da aktarıldı. Türkiye'de genç işsizlik oranını azaltmak hakkında mesleki eğitimi çok farklı boyutlarda en verimli ve en etkin enstrüman olarak kullanılabilme adına tüm bakanlıklar ile işbirliği içerisinde yeni açılımlar yapmaya devam edecekleri söylenildi.

Konuşmada pandemi sürecine de değinildi ve geçen sene Mart ayı itibariyle dünyanın hiç tecrübe etmediği ve dolayısı ile hazırlığı olmayan bir hastalık ile karşı karşıya kalındığı söylenildi. Farklı sayıda sektörlerin bu dönemden etkilenerek farklı çözüm yolları ile ayakta durmak için yeni yaklaşımlar üretmeye çalıştığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sektörünün de bu süreçten çok etkilendiğini açıkladı. Bakanlığın yaklaşık olarak 1,5 seneden beri bu sürüce yürütebilmek adına inanılmaz bir çaba sarf ettiği de aktarıldı. Geldiğimiz noktada ise koronavirüs aşısının çok kolay erişilebildiği ifade edildi.