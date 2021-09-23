Bakan Koca’dan Hamilelere Aşı Uyarısı!

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı basın açıklaması gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hamilelere önemli bir uyarıda bulundu. Hamilelerin koronavirüse yakalanma oranlarında artış yaşandığı bilgisi vatandaş ile paylaşıldı.

Salgının seyrinde yeni bir durum olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anne adaylarının tereddüt etmeden aşılarını olmaları gerektiğini söyledi. Toplantı sonrasında aşı vurgusu gerçekleşti ve koronavirüs aşısının yaygınlaşması ile beraber üniversiteler dahil olmak üzere okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlı oldukları ifade edildi.

Bugün Bilim Kurulunun koronavirüs salgını seyrinde yaşanan tehdit edici durumu, okullardaki seyri, aşı programını ve bazı grupların salgın karşısındaki yeni durumunu değerlendirmeye aldığı açıklandı. Son 3 haftayı içine alan süreçte yaşanan hareketlilik ile beraber vaka sayılarında yaşanan artışın kontrolün güç sınırlara yaklaştığı belirtildi.

Koronavirüs salgınının başladığı günden bugüne kadar bildiğimiz üzere pozitif vaka olan bir vatandaşın yaklaşık olarak 3 kişiye bu hastalığı bulaştırdığı açıklandı. Söz konusu bu durumun ise salgını kontrol altına alınmasını zorlaştırmaya devam ettiği de söylenildi.

Salgın sebebiyle yaşanan kayıpların benzer şekilde yüksek seyrettiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının varlığının en büyük gücümüz olduğunu söyledi. Aşıya rağmen kayıplarda ve vaka sayısında artış yaşamasının ise tedbirlere uyulmamasının bir sonucu olduğu belirtildi. Koronavirüs tedbirlerine uymakta gösterilen gevşekliğin ise ortada olduğu açıklandı.

Salgının aşı ile engellenebilecek in ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların etkisini güçlü bir şekilde gösterdiği sınırlı bir zaman diliminin bulunduğunu da dile getirdi. Söz konusu bu zaman diliminde toplumun büyük bir bölümü aşılanmaz ise aşılanmasının üzerinden uzun süre geçen vatandaşların yeniden tehdide açık hale gelebileceği söylenildi. Koronavirüs aşısı yaptırmayan kişiler arasında virüs dolaşımda kaldıkça kısır bir döngü ile karşılaşacağımız da ifade edildi.