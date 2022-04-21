Milletvekilleri NATO'ya Katılıp Katılmamayı Tartışacak

Finlandiya'daki politikacılar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin transatlantik bloğa katılmak için siyasi ve kamusal destekte bir artışa yol açmasından sonra ülkenin NATO askeri ittifakına üye olup olmayacağını tartışmaya başlayacaklar.

Çarşamba günkü parlamento oturumu, Rusya'nın Finlandiya ve komşu İsveç'in NATO'ya katılması durumunda Baltık'ta nükleer yığınak yapılacağı yönündeki uyarılarına rağmen geldi.

"Bence oldukça hızlı olacak. Aylar içinde değil, haftalar içinde, "Finlandiya Başbakanı Sanna Marin geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin üyelik başvurusunda bulunup bulunmamaya karar verdiğine atıfta bulundu.

Finlandiya'nın 200 milletvekiline, NATO üyeliğinin yanı sıra ikili savunma anlaşmalarının artırılması gibi diğer güvenlik seçeneklerinin etkilerini değerlendiren hükümet tarafından görevlendirilen bir "beyaz kitap" verildi.

Rapor tavsiyelerde bulunmuyor, ancak NATO üyeliği olmadan Finlandiya'nın - Rusya ile 1.300 km'lik (810 mil) bir sınırı paylaşan Avrupa Birliği üyesi bir devlet - şu anda ittifakın bir ortağı olmasına rağmen hiçbir güvenlik garantisine sahip olmadığını vurguluyor. Ayrıca, Finlandiya'nın savunması üzerindeki "caydırıcı etkinin" blok içinde "önemli ölçüde daha büyük" olacağını söylerken, üyeliğin Finlandiya'nın diğer NATO ülkelerine yardım etme yükümlülükleri de taşıdığını belirtti.

İsveç, Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinin ardından üyelik teklifi verip vermeyeceğini de tartışıyor. Çarşamba günü yapılan bir anket, İsveçlilerin yüzde 57'sinin Mart ayındaki yüzde 51'den artarak NATO üyeliğini desteklediğini gösterdi. Katılmaya karşı çıkanlar yüzde 24'ten yüzde 21'e düşerken, kararsızlar yüzde 25'ten yüzde 22'ye düştü.

'Büyük olasılıkla'

Finlandiya'da, NATO üyeliğine verilen yirmi yıllık kamuoyu desteğinin yüzde 20-30'da sabit kalmasından sonra, kamuoyu yoklamalarına göre, savaş lehte olanlarda yüzde 60'ın üzerinde bir artışa neden oldu.

Finlandiya medyası tarafından toplanan kamuoyu açıklamaları, 200 milletvekilinin yarısının artık üyeliği desteklediğini, sadece 12'sinin buna karşı çıktığını gösteriyor. Diğerleri, ayrıntılı tartışmalardan sonra bir pozisyon açıklayacaklarını söylüyor.

Finlandiya hükümeti, önümüzdeki haftalarda parlamentoda bir fikir birliği oluşturmayı umduğunu ve milletvekillerinin bir dizi güvenlik uzmanından haber alacağını söyledi.

Cumartesi günü, Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, Finlandiya'nın başvurusunun "büyük olasılıkla" olduğuna inandığını söyledi.

"Ancak karar henüz verilmedi," dedi İngiltere'nin Sky News'ine.

Bununla birlikte, Finliler "kararlarını çoktan vermiş gibi görünüyorlar ve NATO üyeliği için büyük bir çoğunluk var".

Birçok analist, Finlandiya'nın Haziran ayında yapılacak NATO zirvesi için zamanında bir teklif sunabileceğini tahmin ediyor. Herhangi bir üyelik başvurusu 30 NATO ülkesi tarafından da kabul edilmelidir ki bu süreç dört aydan bir yıla kadar sürebilir.

Finlandiya şu ana kadar NATO başkanı Jens Stoltenberg'den ittifakın kapısının açık kaldığına dair kamuoyu güvencesi ve bazı üyelerden destek aldı.

Ancak Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, geçen hafta İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki kara, deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Medvedev ayrıca, Rusya'nın Kaliningrad dışlamasını Polonya ve Litvanya arasında sıkıştırdığı "nükleersiz" bir Baltık'tan daha fazla söz edilemeyeceğini söyleyerek nükleer tehdidi açıkça gündeme getirdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Rusya'nın tepkisinin hava sahası ve toprak ihlallerini ve Finlandiyalı NATO taraftarlarının ülkenin dayanmaya hazır olduğuna inandığı hibrit saldırıları içerebileceğini söyledi.