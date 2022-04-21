Mariupol'daki Ukrayna Komutanı Yardım Çağrısında Bulundu

Mariupol'da Rus kuvvetleriyle savaşan Ukraynalı deniz piyadelerinin bir komutanı, Rusya'nın kuşatma altındaki şehirdeki bir çelik fabrikasında direnen savaşçılara yeni bir ültimatom yayınladığı için kuvvetlerinin "saatler olmasa da son günlerimizle karşı karşıya kalabileceğini" söyledi.

36. Ayrı Deniz Tugayı'ndan Serhiy Volyna, Çarşamba günü erken saatlerde bir Facebook gönderisinde Mariupol'daki son kaleden çıkarılması için çağrıda bulunurken, "Düşman bizi 10'a bir oranında aşıyor" dedi.

Yüzlerce sivilin, yeraltı tünellerine sahip geniş bir tesis olan kuşatılmış Azovstal fabrikasının bodrum katına sığındığına inanılıyor.

Rus bilgilerine göre, yaklaşık 2.500 Ukraynalı savaşçı ve 400 yabancı paralı asker çelik fabrikasında saklanırken, Ukrayna raporlarında yaklaşık 1.000 sivilin orada korunmaya çalıştığı söyleniyor.

24 Şubat'ta Rus işgalinin başlamasından kısa bir süre sonra, limanı 1 Mart'ta Rus birlikleri tarafından kuşatılan Mariupol'daki çatışmaların ölçeği ve iletişim eksikliği göz önüne alındığında, her iki tarafın da verdiği bilgileri doğrulamak mümkün değil.

Şehir ve limanın büyük ölçüde haftalarca süren Rus bombardımanı ve bombardımanlarında tahrip edildiği düşünülüyor.

Rusya, kuvvetlerinin Kiev'den ve komşu bölgelerinden çekilmesinin ardından Mart ayının son haftasında odağını doğu Ukrayna'ya kaydırdı ve Moskova'nın savaşın "ilk aşaması" olarak adlandırdığı şeyi sona erdirdi.

Ukrayna, Mariupol'dan 6.000 kişiyi tahliye etmeyi hedefliyor

Bu arada, Mariupol'un belediye başkanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 6.000 kadın, çocuk ve yaşlıyı şehirden tahliye etmek için çaba sarf edildiğini söyledi.

Mariupol'dan ayrılan Vadym Boychenko, Rusya ile güvenli bir koridor kurulması konusunda bir ön anlaşmanın sıkılaştırılmasını ve tutulmasını umduğunu söyledi.

Mariupol'da yaklaşık 100.000 sivilin kaldığını ve Azak Denizi kentinin Rus kuşatmasında on binlerce kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Rusya, Ukrayna birliklerini defalarca teslim olmaya çağırdı ve buna meydan okudular. Savunma Bakanlığı, Azovstal'da hala saklanan Ukrayna kuvvetlerinin "felaket bir durumla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Volyna, videoda "Tüm dünya liderlerine bize yardım etmeleri için çağrıda bulunuyor ve yalvarıyoruz" dedi. "Onlardan çıkarma prosedürünü kullanmalarını ve bizi üçüncü taraf bir devletin topraklarına götürmelerini istiyoruz."

Rus kuvvetlerinin yavaş yavaş şehre doğru ilerlediğine inanılıyor ve bazı Ukraynalı yetkililer Salı günü Azovstal fabrikasının yakınındaki bir hastanenin vurulduğunu söyledi.

Volyna, Rusların "havada, topçularda, karadaki kuvvetlerinde, teçhizatta ve tanklarda avantaja" sahip olduğunu söyledi.

"Sadece bir nesneyi savunuyoruz - Azovstal tesisi - askeri personele ek olarak, bu savaşa kurban giden sivillerin de olduğu yer" diye ekledi.