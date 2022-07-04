Milletvekilleri İngiltere'den İki Çinli CCTV Firmasına Yasak Getirilmesi Çağrısında Bulundu

Destekleyenler partiler arasında değişiyor ve Lib Dem lideri Sir Ed Davey ve dört eski Muhafazakar bakanı içeriyor.

Raporlar, iki şirketi Çin'deki insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirdi.

BBC, her iki firmadan da yorum istedi. Hikvision, CCTV karşıtı "uç grupları" şirketi "şeytanlaştırmakla" suçladı.

Big Brother Watch kampanya grubu tarafından yapılan son araştırmalar , Birleşik Krallık'taki birçok kamu kuruluşunun firmalar tarafından yapılan CCTV kameralarını kullandığını gösteriyor.

Buna Birleşik Krallık konseylerinin %73'ü, İngiltere'deki ortaokulların %57'si ve 10 NHS tröstünden altısının yanı sıra Birleşik Krallık üniversiteleri ve polis güçleri dahildir.

Sivil özgürlükler kampanya grubuna göre, İçişleri Bakanlığı ve İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanı da dahil olmak üzere bir dizi devlet dairesinde, binalarının önünde görünür şekilde Hikvision kameraları kullanılıyor.

Bu rakamlar, grup tarafından gönderilen Bilgi Edinme Özgürlüğü taleplerinden alınan yanıtlara dayanmaktadır. 4.500'den fazla başvuruda bulundu, ancak 10 kamu kuruluşundan üçünden azı yanıt verdi.

'Distopik gözetim durumu'

Bir milyondan fazla Uygur ve diğer azınlıkların , işkence, zorla çalıştırma ve cinsel istismar iddialarının ortaya çıktığı Xinjiang'ın kuzeybatı bölgesindeki kamplarda tutulduğu tahmin ediliyor .

Çin iddiaları reddetti ve kampların terörle mücadele için kullanılan "yeniden eğitim" tesisleri olduğunu iddia etti.

Big Brother Watch tarafından koordine edilen yasaklama çağrıları, Dış İlişkiler Seçim Komitesi'nin Temmuz 2021 raporunu yansıtıyor ve şöyle diyor: "Hikvision ve Dahua gibi şirketler tarafından üretilen ekipmanların Birleşik Krallık'ta çalışmasına izin verilmemelidir."

Komite, "Çinli Hikvision firması tarafından yapılan kameraların Sincan genelinde konuşlandırıldığını ve toplama kamplarında kullanılan birincil kamera teknolojisini sağladığını" tespit etti.

Hükümet yanıtında, "Hikvision ve Dahua dahil olmak üzere bir dizi Çinli teknoloji şirketi ile Sincan'daki insan hakları ihlalleri arasında bağlantı olduğunu öne süren raporlardan haberdar olduğunu" söyledi.

Ancak şu ana kadar komitenin İngiltere'deki şirketlere yasak getirme tavsiyelerine uymadı.

Parlamentonun eylemine yanıt olarak BBC'ye "Vatandaşlarımızın, sistemlerimizin ve kuruluşlarımızın güvenliğini çok ciddiye alıyoruz ve düzenlemelerimizin bütünlüğünü incelemek için bir dizi önlem alıyoruz."

Parlamenterler "Birleşik Krallık'ta Hikvision ve Dahua gözetim ekipmanlarının satışı ve işletilmesinin yasaklanması" çağrısında bulunuyorlar ve ayrıca Çin'deki teknoloji destekli insan hakları ihlallerine karışmalarını kınıyorlar.

Ayrıca hükümetin, Birleşik Krallık'ta CCTV kullanımına ilişkin bağımsız bir ulusal inceleme başlatmasını da istiyorlar.

Yasağı destekleyenler arasında eski Muhafazakar bakanlar David Davis Milletvekili Lord Bethell, Steve Baker Milletvekili ve Damien Green Milletvekili; İşçi meslektaşları Barones Chakrabarti ve Shaws Baronesi Kennedy; SNP Dışişleri Sözcüsü Alyn Smith; Yeşil Milletvekili Caroline Lucas.

Big Brother Watch'tan Madeleine Stone, "hiçbir demokrasinin sokaklarında bu tür gözetleme teknolojisine sahip olmaması gerektiğini" söyledi.

Hikvision, BBC'yi , ticari faaliyetleri boyunca insan haklarına saygı gösterdiğini ileri sürdüğü yönetim raporlarına yönlendirdi.

Daha önce , kurulumculara aktarıldıktan sonra cihazlarını denetlemediğini veya kontrol etmediğini söylemişti - en son yönetim raporunda, "son kullanıcının ürünleri uygunsuz şekilde kullanmasını ve bu da insan haklarına müdahaleye yol açmasını önlemek için en iyi uygulamaları aramaya devam ettiğini" söyledi. ".

Dahua geçmişte "geçerli tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasalara, düzenlemelere ve sözleşmelere" uyduğunu söyledi ve "belirli bir etnik grubu hedefleyen çözümler geliştirmediğini ve asla geliştirmeyeceğini" belirtti.

Raporlar, Dahua'nın Uygurları tanımlamak için tasarlanmış araçlar geliştirdiğini iddia ediyor.