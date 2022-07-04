Başbakan Atama Konusunda Baskı Altında

İşçi Partisi başkanı Anneliese Dodds, Başbakan'a, No 10'un iddialar hakkında ne bildiğinin ayrıntılarını öğrenmek için yazdı.

"Yalnızca Boris Johnson bu adamın siciline bakıp 'Terfi almayı hak ediyor' diye düşünebilirdi" dedi.

Bakan Therese Coffey, Başbakan'ın "belirli" iddialardan haberdar olmadığını söyledi.

Bir diğeri, Will Quince BBC'ye, Pincher aleyhindeki iddialardan "rahatsız" olduğunu ve "halkın Parlamentodaki güvenini ve güvenini büyük ölçüde zedelediğini" de sözlerine ekledi.

İki adamı taciz ettiği yönündeki iddiaların ortaya çıkmasından sonra, Bay Pincher Perşembe günü, görevi Muhafazakar milletvekilleri arasında disiplini sağlamak olan genel müdür yardımcısı olarak istifa etti ve başbakana "çok fazla" sarhoş olduğunu söyledi.

Ertesi gün, Muhafazakar bir milletvekili olarak askıya alındı, yani şu anda Parlamentoda bağımsız olarak oturuyor.

Bay Pincher şimdi, birkaç yıl öncesine dayanan ve reddettiği altı yeni uygunsuz davranış iddiasıyla karşı karşıya.

Geçen hafta istifası, Muhafazakar aday Alex Story'nin kendisini 2017'de uygunsuz bir ilerleme yapmakla suçlamasının ardından kamçı ofisinden ikinci kez geri adım atmasıydı.

Dodds, başbakanı "kendi canını kurtarmak için cinsel istismarı halının altına süpürmekten mutlu olmakla" suçladı.

Ayrıca, Londra'daki Carlton Club'daki iddia edilen olaydan iki gün sonra, Cuma gününe kadar Muhafazakar Parlamento Partisi'nden neden uzaklaştırılmadığını da sorguladı.

Çocuklar ve Aileler Bakanı Quince, Pincher aleyhindeki iddiaları tartışırken BBC Breakfast'a şunları söyledi: "Tabii ki rahatsız edici. Bir Parlamento Üyesi olarak bununla herhangi bir şekilde ilişkilendirilmekten çok utanıyorum."

Ancak asıl önemli olan, insanların tamamen kabul edilemez ve bir Parlamento Üyesi veya Parlamento arazisinde çalışan herhangi birinin kabul ettiği standartların altında bir davranışa tanık olduğu veya bu davranışı deneyimlediği durumlarda bunun rapor edilmesidir” dedi.

Bay Quince ayrıca, bu tür davranışların kurbanlarının "kendilerini ortaya koyabileceklerini hissettikleri, böylece soruşturmaların ve yasal sürecin takip edilebileceği ve uygun disiplin cezasının uygulanabileceği" bir ortam yaratmanın gerekli olduğunu söyledi.

İnceleme süreci

Çalışma ve Emeklilik Bakanı Bayan Coffey Pazar günü yaptığı açıklamada, "bildiğim kadarıyla" başbakanın Bay Pincher - Staffordshire'daki Tamworth milletvekili - Şubat ayında kamçı ofisine atandığında hakkındaki özel iddialardan haberdar olmadığını söyledi. .

Başbakanla doğrudan konuşmadığını ve 10 numaralı basın bürosundan güvence aldığını söyledi.

Daha önce, Sky News'e Bay Pincher'ın Şubat ayındaki randevusunun "normal gibi" bir inceleme sürecinden geçtiğini söyledi.

10 numara, Bay Johnson'ın eski baş yardımcısı Dominic Cummings'in, başbakanın atamadan önce eski başkan yardımcısından "Adına göre kıstırıcı, doğası gereği kıstırıcı" olarak bahsettiği iddiasını yalanlamadı.

Bay Johnson ayrıca iddiaları ele alış biçimiyle ilgili kendi partisinden sorularla karşı karşıya.

1922'deki Muhafazakar Milletvekillerinden oluşan komite yedek grubunun yürütmesi için yapılacak seçimlerin, yakında başbakan için ikinci bir güven oylamasına yol açabileceğine dair öneriler var.

Komitenin kurallarında bir değişiklik görebilir, örneğin 90 Tory milletvekili -toplamın %25'i- liderliğine mektup gönderirse bir oylama yapılabilir.

Bay Johnson, geçen ay 148 milletvekilinin aleyhine oy vermesiyle güvenoyu aldı.

Mevcut kurallara göre, yetkisine böyle bir meydan okuma gelecek Haziran'a kadar imkansız.