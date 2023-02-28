Zamandan tasarruf sağlayan mikrodalga ürünler istediğiniz miktarda yiyeceği hızla ısıtarak tüketime hazır hale getirir. Ancak yenilikçi teknolojiye sahip ürünlerin ısıtma yanı sıra pişirme özelliği de bulunur. Mikrodalga fırın grill, buz çözdürme gibi işlemini de yerine getirir. Mutfaklardaki kullanım alanıyla uyumlu olarak ankastre şık tasarımlarla bütüncül bir estetik yaratabilirsiniz. Dijital program paneli, geniş iç hacmiyle kullanışlı ankastre modeller farklı bütçe olanaklarına yönelik fiyat aralığı sunar.



Pratik, fonksiyonel ve şık tasarımlı mikrodalga serisi fırın modelleri ankastre ve tezgah üstü seçenekleriyle ihtiyaçlara cevap verir. Her iki modelin de çalışma prensibi elektromanyetik dalgalar aracılığıyla ısıtma işlemi gerçekleştirmesine dayanır. Tezgah üzerine konularak kullanılan fırınlar çoklu pişirme fonksiyonuyla kullanışlıdır. Dondurulmuş gıdaları ısıtırken ağırlık ve zamana bağlı olarak buz çözme işlemi yapılabilmektedir. Pişirmek istediğiniz yemeğin türüne uygun olarak farklı pişirme fonksiyonları tercih edilebilir. Ankastre yeri olmayan mutfaklarda tercih edilebilir.

Ankastre Mikrodalga Fırın Özellikleri Nelerdir?

Ankastre serisi ürünler arasında bulunan işlevsel Mikrodalga fırın modelleri aynı zamanda şık tasarımlarıyla da mutfak dekorasyonunu tamamlar. Isıtma işlevinin yanı sıra ankastre serisi modeller grill özelliğine de sahiptir. Dondurulmuş gıdaları ısıtırken de buz çözdürme fonksiyonuyla beklemenize gerek kalmaz. Dijital kontrol paneliyle program göstergelerini takip edebilirsiniz. Mutfak dekorasyonuyla uyumlu olarak siyah ya da beyaz fırın modelleri ihtiyaçlara cevap verir. Kullanım rahatlığıyla mutfakların vazgeçilmezi mikrodalga serisi fırın çeşitleri ankastre ve tezgah üstü modelleriyle farklılaşır. Yemeğinizi saniyeler içinde ısıtmanın yanı sıra farklı programlarıyla pişirme işlemini de gerçekleştirebilen modelleri bulunur. Dijital göstergeli, buz çözme, grill yapabilme gibi özellikler sunan Mikrodalga fırın fiyatları bu özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Sadece işlevsel özellikleriyle değil görselliğiyle de estetik görünümle buluşturan ankastre modeller farklı fiyat seçenekleriyle tercih edilebilir. Kısa sürede ihtiyaç duyduğunuz kadar yemeği ısıtabileceğiniz, farklı programlarıyla pişirme de yapabileceğiniz şık tasarımlarıyla mutfak dekorasyonunu tamamlayan Mikrodalga fırın modelleriyle fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilmek için Simfer’in sayfasını ziyaret edebilirsiniz.