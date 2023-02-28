Değişti! 3600 günden emekli olan kadın ve erkekler 2023 yılında aylık kaç para maaş alır?

3600 günden emekli olan kadın ve erkekler 2023 yılında aylık kaç para maaş alır? Her şey değişti! SGK az önce açıklama yaptı. Emeklilikle ilgili konular uzun süre gündemi meşgul ettikten sonra sonuca ulaştı. Yeni yılla birlikte emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak edilmeye başladı. 2023 yılında emekliler için ne kadar maaş alacakları ve alacakları maaşın zam miktarı çeşitli yerlerde hesaplanmaya başlandı. Emeklilik için gün sayanlar da bu konuda çeşitli yerlerden alacakları emeklilik maaşını hesaplamaya başladılar.

2023 yılında 3600 günden emeklilik maaşı ne kadar oldu?

Emeklilik şartları işe giriş tarihine göre belirlenmektedir. Geçmişte emeklilikle ilgili olarak yapılan bazı düzenlemeler bulunmakta. Belirli tarihlerde yapılan düzenlemelere göre emeklilik tarihleri de farklılık göstermektedir.

Bir taraftan emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi bulunurken ve bu kişiler emeklilik tarihlerini nasıl hesaplayacaklarını araştırırken bir taraftan da SGK'ya tabi olan çalışanlar 3600 günden emekli olduklarında alacakları maaşı hesaplamaktadır. Bu maaşın ne kadar olacağı ile ilgili bilgilere yaklaşık olarak ulaşılmaktadır.

haber24.com özel haber