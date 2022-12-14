Migros'tan kuyruk oluşturacak kampanya! Ayçiçek yağı, şeker ve bakliyat fiyatlarında görülmemiş indirimler...

Ayçiçek yağı, şeker ve bakliyat fiyatlarında görülmemiş indirimler... Migros'tan kuyruk oluşturacak kampanya! Migros'tan kuyruk oluşturacak kampanya duyanlar soluğu hemen kampanyadan yararlanmak için harekete geçmekte buldu.

Migros'tan kuyruk oluşturacak kampanyalara bakıldığı zaman bakliyat, ayçiçek yağı ve şeker ürünlerinde dev indirim günleri kapınızı çalmaya başlayacak. Yeni yıl ile birlikte artık bakliyat, yağ, şeker kampanyalarından yararlanmaya başlayacaksınız. Mutfaklarımızın en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen bakliyatları, şeker ve ayçiçek yağını daha da indirimli fiyatlarla temin etme şansına sahip olacaksınız.

Migros Marketten Sevindiren Kampanya Geldi! Görülmemiş İndirim Fırsatı

Migros'tan sevindiren kampanyaları duyanlar hemen yararlanmak için de kolları sıvamaya başladı. Böylelikle bakliyat, şeker ve benzeri tüm gıda fiyatları indirimli şekilde alma şansına sahip olacak. Böylelikle mutfak masrafları daha da ekonomik şekilde karşılanmaya başlamış olacak.

Migros ile artık mutfak giderlerinizi de daha karlı şekilde karşılama şansına sahip olmaya başlayacaksınız.Migros indirim fırsatı bekleme yapmadan anında yararlanmaya başlamak amacıyla hemen hareket geçin. Mutfaklarınızın ihtiyaçlarını bundan sonra daha da makul fiyatlar aracılığı ile karşılamaya başlayın.

Yılın belirli dönemlerinde yapılan indirimlerin yanı sıra yeni yıl indirimleri işin hesaba katılarak yapılmaya devam ediliyor. Yeni yıl yaklaştığı şu günlerde vatandaşlarda yararlanmak için kolları sıvamış durumda.

Sofia 4 Yaprak Kağıt Havlu 4’lü: 64,90 TL, 150 TL alışveriş yaparsanız 29 TL'den satılıyor.

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