369.420 TL'ye satılıyor! Kia’dan kimsenin beklemediği çılgınlık; Bu fiyat listesi inanılır gibi değil

Kia’dan kimsenin beklemediği çılgınlık; Bu fiyat listesi inanılır gibi değil... 369.420 TL'ye satılıyor! Otomobil dünyasında yaşanan tüm ekonomik kriz otomobil alacak olan tüketicinin de canını sıkmaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana kadar artan fahiş fiyatlardan dolayı da sıfır otomobil alacak olanlar için özellikle sıfır marka model bulmakta zorluk yaşayabiliyor. Günümüzde bir SUV model almak istediğinizde yüksek fiyatlardan dolayı bu model araçları tercih etmekte zorluk yaşayabilirsiniz.

Kia PICANTO Aralık 2022 Fiyat Listesi

Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT 369.420

Kia PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT 375.250

Kia PICANTO Cool 1.0L 67 PS AMT 383.580

Kia Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT 383.580

Kia Sportage’da İndirim

Kia markasının ürünlerinden birisi olan ve Türkiye’de de ciddi bir piyasası da oluşan araçlardan birisi olan Kia Sportage son kasası da bir hayli beğenilen araçlardan birisidir.

Özellikle araç modelleri arasında bir SUV meraklısıysanız, tercih yapmak açısından Kia Sportage fiyat listesi üzerinden bu aracın KİA sportage model fiyatları hakkında bilgi almak için yazımızın devamını okumalısınız.

Kia Sportage SUV meraklılılarının yanı sıra aynı zamanda uzun yolculuklar için de biçilmiş kaftan niteliği taşıyor. Özellikle Geniş bagaj hacminin yanı sıra ferah iç dizaynı ile taçlandıran Sportage, kullanıcıları içinde ferah ve rahat bir yolculuk sağlamaktadır. Buna bağlı olarak Kia Sportage Aralık ayı itibariyle de 940.000 TL’lik fiyat etiketine sahip. Özellikle 1 milyondan aşağı SUV model

bulmakta zorlandığımız için bu model gayet cazip bir fiyat seçeneği sunuyor.

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