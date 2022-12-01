Migros'ta kapanın elinde kalıyor kampanyası başladı! Yüzde 50'ye varan indirim! Çay 22.90 TL, kıyma 49.90 TL!

Çay 22.90 TL, kıyma 49.90 TL! Migros'ta kapanın elinde kalıyor kampanyası başladı! Yüzde 50'ye varan indirim! Alışveriş yapmak için genelde marketler zinciri bulunan yerler tercih ediliyor. Bu marketler arasında ülkemizde en uygun fiyatlarla ürün satışı yapan Migros yeni indirimleri ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Migros düzenli olarak yaptığı indirimleri internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Bunun yanında Migropkop adlı aktüel indirim ve kampanya katalogu bulunuyor. Bu katalogu inceleyenler hangi yarınlar arasında indirimlerin yapılacağını görebiliyorlar. Bunun yanında Migros internet sitesinden yani Migros Sanal marketten alışveriş yaparken de bu indirimleri görebilirsiniz.

Birçok Üründe %50 İndirim Migroslarda!

Migros’ta yapılan indirimler bazen %50-60’ı bulabiliyor. Bu indirimler çok tüketilen ürünlerde olduğu zaman stoklar kısa sürede tükenebiliyor.

Migros İle Kazanmaya Başlayın

Alışverişe çıkarken en uygun fiyat seçenekleri ile alışverişinizi yapmak istersiniz. Bunun için fiyatların uygunluğu konusunda Migros’u güvenerek seçebilirsiniz. Migros’u düzenli olarak takip edenler kazançlı çıkmaya devam ediyor. Her hafta Migroskop’u takip ederek indirimlerde haberdar olup çok uygun fiyatlı alışverişinize başlayabilirsiniz.





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