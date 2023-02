Migros'ta kallavi kampanya! Ayçiçek yağı, et, çay ve unda yüzde 45 indirim yaptı! Poşeti alan koştu!

Poşeti alan koştu! Migros'ta kallavi kampanya! Ayçiçek yağı, et, çay ve unda yüzde 45 indirim yaptı! Türkiye genelindeki tüm zincir marketlerde indirimler düzenleniyor. Migros marketleri; Ayçiçek yağı, et, un ve salçada kampanyalar düzenleniyor. Tam gaz indirimlerine devam eden Migros, Ayçiçek gibi ürünlere yaptığı indirimlerle tüketicilerinden tam not aldı. Ünlü market zinciri Migros, kampanya düzenleyeceğine dair bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Migros Okkalı İndirim Yaptı

Migros’un sunmuş olduğu indirimli fiyatları ayrı ayrı inceledik. Migros’ta Lipton Dökme Çay 500 gram %42 İndirim uygulanarak 59,90 TL yerine 39,90 TL’den satışa sunuldu. Migros Un 2 kg 22,50 TL yerine 20,50 TL den satışta. Migros Un 1 kg ise indirim yapıldı. 1 kg fiyatı 14,50 TL olan un 11,90 TL’ye indi. Yudum Ayçiçek Yağı 4 lt pet şişe ise %7 indirimle satışta.

149,50 olan Yudum Ayçiçek %7 İndirim ardından 139,50’den satılmaya başladı. Emek Ayçiçek Yağı 5 lt köşeli pet şişe ise 162,90'dan 154,90'a düştü. Migros’un açıkladığu indirim haberi ardından fiyatlar ne kadar düştü diye merak edenler amacıyla bütün ayrıntıları burada topladık. Siz de bu indirimlerden yararlanmak dilerseniz Migros Sanal Market üstünden fiyatları inceleyebilir ve anında alış veriş yapılabilirsiniz.

haber24.com özel haber