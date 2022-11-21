Migros'ta çılgın Pazartesi başladı! Fiyatlar yüzde 60 düştü! İşte indirime giren ürünler

Fiyatlar yüzde 60 düştü! Migros'ta çılgın Pazartesi başladı! İşte indirime giren ürünler... Migrostan şok bir kampanya başlatıldı! Ülkemizde ucuz marketin lideri olarak anılan Migros her zamanki gibi çok büyük indirimleri tekrardan bize sundu. Sepette %60’a varan indirim kampanyasını başlattı. Evinize düşünebileceğiniz her şeyinizi Migros marketlerinden temin edebilirsiniz.

Migros Sanal marketten En Yüksek indirimler

Migros Sanal market yaptığı indirimlerle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yapılan bu indirimleri düzenli olarak takip edenler çok karlı alışverişler yapabilirler. Marketin katalogunu inceleyenler ve Migros Sanal markete giriş yapanlar burada çok büyük indirimlerle karşılaşabilirler. Temizlik ürünlerinden bakliyat ürünlerine kadar birçok ürünü burada indirimli olarak alabilirsiniz.

Migros Sanal market üzerinden et ve balık ürünlerini, meyve ve sebzeyi de taze ve indirimli olarak alabilirsiniz. Maketten online sipariş vermeniz durumunda çok hızlı bir hizmet ile satın aldığınız ürünler evinize gelecektir.

Böylece çok karlı bir alışveriş yapmış olursunuz. Migroskop üzerinden yapılacak olan indirimleri takip ederek ne satın alacağınıza ve indirim oranına bakarak alışverişinizi yapabilirsiniz. Buradaki indirim kampanyasının yanında Money kullanımı da indirimli alışveriş için bir fırsat olarak sunuluyor.

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