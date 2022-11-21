Gram altın Aralık ayında bu kadar olacak! Yastık altında altını olan havalara uçacak!

Yastık altında altını olan havalara uçacak! Gram altın Aralık ayında bu kadar olacak! Ons fiyatları global piyasada 1700 dolara kadar yükseldi. Bunun sebebi olarak Amerikan tahvil faizlerinde gerileme olması ve Fed başkanının faiz artırımı ile ilgili yaptığı ılımlı yorumları gösteriliyor. Aralık ayında Amerika’da bir toplantı daha olması bekleniyor. Gözler bu toplantıdan çıkacak olan kararlara çevrilmiş durumda. Buradan çıkacak karara göre ülkemizde altının ve ekonominin durumu da belli olacak.

Gram Altın Rekor Kırıyor

Global piyasada altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı ülkemizde de altın fiyatlarında bir yükseliş yaşandı. Gram altın fiyatları ağustos ayından bu yana en yüksek fiyatını gördü. Şu an 1061 TL dolaylarında seyreden gram altını 1710 TL fiyatıyla çeyrek altın izliyor. Cumhuriyet altınının fiyatı ise 6.800 TL’ye kadar çıktı.

Bu yükselişin ardından altın hakkında yorum yapmak iyice zorlaştı diyebiliriz. Çünkü yurtdışında ki parametrelere karşı iyiden iyiye hassaslaşan fiyatlar yeni gelişmelere hızlı bir şekilde tepki vermeye başladı. Yatay seyre geçen fiyatlar doların biraz bile değer kaybetmesiyle hızlıca yükselmeye başlıyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.694,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.736,00 TL

Dünkü fiyatı: 1.736,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6 bin 773,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 924,00 TL

Dünkü fiyatı: 6.924,00 TL

Gram altın alış fiyatı: 1046,40 TL

Gram altın satış fiyatı: 1046,59 TL

Dünkü fiyatı: 1046,60 TL

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