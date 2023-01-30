Ev sahipleri için duyuruldu! Şanslıysanız Vodafone Türk Telekom Turkcell 200 bin TL ödeyebilir

Şanslıysanız Vodafone Türk Telekom Turkcell 200 bin TL ödeyebilir. Ev sahipleri için duyuruldu! Ülkemizde GSM operatörü olarak hizmet sunan Vodafone , Türk Telekom, Turkcell gibi firmalar hizmetlerini sunabilmek için bazı teknik donanımlara sahip olmalı. Bu teknik donanımlar arasında iletişimi ülkemizin her noktasına ulaştırabilmek için baz istasyonlarının kurulması durumudur.

Daire Sahipleri İçin Ek Gelir Kapısı Açılacak

Vodafone , Türk Telekom, Turkcell gibi şirketlerden ev sahibi olanlar çok büyük bir fırsat sunuluyor. Şayet evinizin üst katına GSM firmasının baz istasyonunun kurulmasına izin verirseniz firma sizlere 200 bin TL ödeme yapacak. Bu ödenecek miktar ev sahipleri için ek gelir anlamına gelmektedir. Son dönemde çok sık konuşulmaya başlayan bu konu ile ilgili açıklamalar da geliyor. Ülkemizde şu ana kadar 80 bini aşan noktada GSM operatörlerinin kurduğu baz istasyonu bulunuyor.

Vatandaş olarak baz istasyonlarının kurulmasını talep etmeniz durumunda mobil operatör şirketleri sizinle iletişime geçmektedir. İncelemeler ve işlemleri tamamlarken üç operatör şirketi ile sözleşme imzalıyorsunuz. Yaşadığınız bölgeye göre ödeme tutarları sizlere iletiliyor. Teklif edilen bu miktarı kabul etmeniz durumunda ise 5 yıllık sözleşme imzalanırken anlaşmalar da belirli dönemlerde güncelleniyor.

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