Migros indirim haberleriyle yüzleri gülümsetti! 69,90 TL yerine 37,90 TL'den satışta! Gel vatandaş gel

69,90 TL yerine 37,90 TL'den satışta! Gel vatandaş gel... Migros indirim haberleriyle yüzleri gülümsetti! Migros, müşterilerinin kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla erişmesini sağlamak için özel bir marka olan "M-Budget" da dahil olmak üzere kendi markalarına sahiptir. Ayrıca, Migros'un müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunması ve sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak için kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemesi, kütüphaneler, tiyatrolar ve müzeler gibi kültürel kuruluşlara destek sağlaması, toplumsal fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Migros'un çevresel ve sosyal sorumluluğa verdiği önem, şirketin sürdürülebilirlik taahhüdünün temelini oluşturur. Şirket, adil çalışma uygulamalarını teşvik etmek ve çevresel etkilerini azaltmak için çeşitli girişimler uygulamıştır. Bu bağlamda, Migros'un işlettiği seyahat acenteleri, spor salonları ve restoranlar gibi birçok işletme de sürdürülebilirlik taahhüdüne uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Migros'un ürünleri arasında marketten ev eşyalarına, elektronikten giyime kadar geniş bir yelpaze yer alır. Ayrıca, müşterilere uygun fiyatlı seçenekler sunmak için çeşitli kendi markaları da mevcuttur. Örneğin, Migros Solo Akıllı Seçim Tuvalet Kağıdı 8'li paketi 37,90 TL'den satışa sunulmuştur. Migros, müşterilerinin bütçelerine uygun ürünler sunarak, İsviçre'nin popüler ve güvenilir perakendecilerinden biri olmuştur.

Migros, müşterilerine kaliteli ürünler sunarken, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk taahhüdüne bağlılığıyla öne çıkmaktadır. İsviçre'de geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Migros, uygun fiyatlı ürünleri, çevre dostu uygulamaları ve sosyal sorumluluk anlayışıyla İsviçre'nin en önemli perakendecilerinden biridir.

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