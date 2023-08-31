Migros, stoklarını eritmek amacıyla ayçiçek yağı fiyatlarında inanılmaz bir indirim yaptığını duyurdu. Migros'ta ayçiçek yağı indirim fırtınasına hazır olun! Sadece 119 TL'den başlayan bu rakipsiz teklifleri kaçıran pişman oluyor.

Sürekli artan döviz kurları, enflasyon ve akaryakıt fiyatlarının çeşitli ürünlerin maliyetinde artışa neden olmasıyla birlikte en çok gıda maddeleri etkilendi. Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşların cebini yakmaya devam ederken, Migros ayçiçek yağı almak isteyen müşterilerine altın değerinde bir fırsat sundu. Stokları eritmek için başlattığı kampanya ile Yudum, Komili, Orkide, Sırma ve Migros gibi ünlü markaların indirimli ürünlerini satışa sunuyor. Yüksek kaliteli ayçiçek yağını rakipsiz fiyatlarla stoklamak için bu özel fırsatı kaçırmayın. Geç kalmadan size en yakın Migros mağazasına gidin ve bu sınırlı süreli fırsattan yararlanın!

BU FİYATLARI BİR DAHA GÖREMEZSİNİZ!

Ayçiçek yağı ihtiyacı olanlar için çeşitli marka ve gramajlardaki geniş ürün yelpazesinde heyecan verici indirimler sunan yeni bir kampanya başlatıldı. Ancak, bu indirimli ürünlerin yalnızca stoklar tükenene kadar mevcut olacağını unutmayın.

Bu nedenle, müşterilerin stoklar tükenmeden istedikleri ürünleri satın almak için hızlı hareket etmeleri tavsiye edilir. Ayrıca, müşterilere kolaylık sağlamak için online sipariş seçenekleri de sunuldu. İşte o indirimli ürünler.

MİGROS’UN İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİNİN LİSTESİ

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L 53,90TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 5 L 172.90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 L 73.50 T

Migros Ayçiçek Yağı 1 L 39.50 TL

Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet 159.90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L 99.90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4 L 140 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 L 99.90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 1 L 53.90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet 158.90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe 199.90 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 5 LT Pet Şişe 162.90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 LT Pet Şişe 53.50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 LT Satış Fiyatı 119.00 TL

Yudum Zerdaçallı Ayçiçek Yağı 1 LT 58.50 TL