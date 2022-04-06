Midyeci Ahmet Eşinden Boşanıp Karşısına Şube Açtı

Gündemde yer alan konulardan bir tanesi Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek ile boşandığı eşi Deniz Çelebi arasında meydana gelen şube tartışması oldu. Yapılan anlaşma gereği Midyeci Ahmet Beşiktaş şubesinin Deniz Çelebi'ye devredildiği öğrenildi ve Bu gelişmeden bir süre sonra ise Ahmet Çiçek aynı isimli şubenin hemen karşısına bir yer açtı. Daha sonra eski eşinin işlettiği şube ile aralarında bir ilişki kalmadığını açıklayan Ahmet Çiçek dikkatleri üzerine çekti. Deniz çelebi ise dükkan olayına tepki gösterdi ve markanın patentinin alındığı sırada kolyesini sattığını ve bu şekilde isim hakkını aldıklarını söyledi. Senelerce burada çalıştığını ve burayı istediğini belirten Deniz Çelebi, oranın kendisine hakkı ve ismi ile devredildiğini ifade etti. Boşanma ardından 9. günde eski eşinin mal vermeyi kestiğini ifade eden Deniz Çelebi karşısına dükkan açtığını da söyledi.

Deniz Çelebi ile “Midyeci Ahmet” olarak tanınan Ahmet Çiçek 23 Kasım 2021 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı ve çiftin 10 senelik evliliği de bu şekilde sona erdi. Bu evlilikten 3.5 ve 9 yaşlarında olan iki çocukları olan çift arasında bir anlaşma gerçekleşti ve Deniz Çelebi'ye Midyeci Ahmet Beşiktaş şubesinin devredildiği öğrenildi.

Konu hakkında samimi açıklamalarda bulunan Deniz Çelebi, eski eşi Ahmet Çiçek’in hemen karşılarına aynı isimde şube açtığını söylerken bir hafta sonra kendilerine malzeme tedarikini kestiğini de ifade etti ve bir kadın olarak eski eşinin onun ayakta durmasını istemediğini söyledi.

Çelebi eski eşi ile evlenirken onun çok ciddi borçları olduğunu belirtti ve bu durumları birlikte açacaklarına inandığı için onunla evlendiğini söyledi. Bunun yanı sıra, Midyeci Ahmet isminin ilk olarak Midyeci Deniz olması teklifini eşinin kendisine sunduğunu da açıkladı.

Senelerce çalıştığını ifade eden Deniz Çelebi binlerce ya da milyonlarca midyeyi kendisinin yaptığını, sabah 07.00’dan gece 03.00’a kadar 4-5 sene bu şekilde çalıştığını ifade etti. Fakat perde arkasında olduğunu ve kamera önünde olmadığını ifade eden Deniz Çelebi, eski eşinin marka yüzü olduğunu ve boşanma sırasında anlaşamadıklarını ifade etti.