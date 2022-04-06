Yargı Ilgaz Ceylin'e Gerçekleri Anlatacak Mı?

Pazar akşamlarında Kanal D ekranlarında dizi hayranları karşısına çıkan Yargı dizisi ger yeni bölümde olduğu gibi bir sonraki bölümünde de oldukça heyecanlı sahneleri ekrana taşıyacak. Dizinin yayınlanan son bölümünde Ilgaz karakterin Ceylin'in babası olan Zafer'in ölümünde babası ile kardeşinin parmağı olduğunu öğrenmiş ve büyük bir yıkım yaşamıştı. Dizinin yeni bölümü pazar akşamında izleyici karşısına çıkacak ve Ilgaz karakteri Ceylin'e gerçekleri anlatmak isteyecek.

Sema Ergenekon tarafından oldukça başarılı bir şekilde kaleme alınan dizi senaryosu projenin başrollerini paylaşan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun sergilemiş olduğu performans ile de ilgi çekiyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımı seyirci kitlesi ile buluştu ve yine büyük olayların yaşanacağı öğrenildi. 10 Nisan pazar akşamında yeni bölümünü ekranlara taşıyacak olan dizi merak içerisinde bekleniyor.

Bir önceki bölümde Ilgaz, Zafer'in ölümünden kardeşi Çınar'ın sorumlu olduğunu öğrenmiş ve bu işte babası Metin'in de parmağının bulunduğunu fark etmişti. Ilgaz bu korkunç gerçek ile yüzyüze gelirken öğrendikleri sebebi ile büyük bir yıkım da yaşamıştı.

Projenin pazar akşamında yayınlanacak olan yeni bölümünde Ilgaz'ın Ceylin'e gerçekleri söyleyip söylemeyeceği öğrenilecek. Herkes şimdi bu konuyu merak ederken Ilgaz’ın Ceylin’e karşı dürüst olup olmayacağı ise merak içerisinde takip ediliyor.

İzleyici kitlesi Ilgaz’ın Ceylin'e gerçekleri söylemesi gerektiği görüşünü savunuyor ve konu hakkında çeşitli yorumlarda bulunuyor. Bir grup izleyici Savcı Ilgaz karakterinin adaleti temsil ettiğini belirtirken ona inandıklarını da söyledi ve sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında çeşitli paylaşımlar gerçekleştirdi. Ilgaz'ın Çınar’ı ve Metin’i adalete teslim edeceğini ve daha sonra Ceylin'e her şeyi açıklayacağını düşündüğünü belirten seyirci kitlesi gelecek bölümü izlemek için sabırsızlanıyor.

Bir diğer izleyici ise Ilgaz’ın Ceylin'e gerçekleri şimdi söylememesi durumunda ve Ceylin'in bu durumu başkasından öğrenmesi halinde ayrılmak konusunda haklı olacağını düşünüyor.