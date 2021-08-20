Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?

Her yaşta görülebilen bir durum olan mide bulantısı, bazen bir hastalık belirtisi olarak kendini gösterirken bazen de yediklerimizin dokunması sonucunda oluşur. Mide bulantısının sıklıkla görülmesi durumunda mutlaka bir doktora başvurulması tavsiye edilmektedir. İlaç tedavisinin yanı sıra bazı belirtiler de mide bulantısına iyi gelebilecek ve bu hastalığı önleyebilecektir.

İlk olarak mide bulantısının önüne geçilmesi için temiz hava alınması gerekmektedir. Dışarı çıkma imkanı bulunmuyor ise balkona çıkarak ya da pencereyi açarak temiz bir hava alınabilir. Ortamın sıklıkla havalandırılması yapılması gereken bir diğer işlemdir. Özellikle basık bir ortamda durulması gerekiyorsa her yarım saatte bir camların açılarak içeriye temiz hava girmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte nane, lavanta ya da kolonya koklamak bulantıyı bastırmayı da sağlar.

Mide bulantısı hissedildiği sırada dengede durmada güçlük ve baş dönmesi de hissediliyorsa biraz uzanmak önerilen bir durum olacaktır. Rahatlamak adına derin nefesler almak iyi gelebilir ve dinlenmek tavsiye edilir.

Yoğurt yemek bulantıyı gidermek için yapılabilecekler arasında üst sırada yer almaktadır. Özellikle zehirlenme gibi bir durum ile karşılaşılıyorsa yoğurt yiyerek midenin temizlenmesi sağlanabilir.

Deniz tutması ya da araba sebebiyle mide bulantısı yaşanıyorsa tuzlu çubuk kraker yemek de faydalı bir yöntem olacaktır. Diğer taraftan gazlı içeceklerden de uzak durulması gerekir ve gazlı içecekler yerine meyve suyu, soda, limonata ve su tüketilmesi gerekir. Mide bulantısı yaşanması ardından kusma durumu gerçekleşirse sıvı kaybı yaşandığı için bol bol su içilmesi atlanılmaması gereken bir durumdur.

Mide asidinin artması sebebiyle mide ağrısı ya da bulantı yaşanıyorsa haşlanmış patates midenin rahatlamasına yardımcı olacaktır. Bu sebeple haşlanmış patates tüketilmesi tavsiye edilir. Haşlanmış patatesin yanı sıra ev yapımı yoğurdun da mide dostu olduğu bilinmektedir.