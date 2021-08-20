Koca Şiddetinden Kaçan Genç Kadını Babası Boynundan Bıçakladı!

Eşinden şiddet görmesi sonucunda evine terk edip baba evine sığınan 24 yaşındaki Ümmü Gülsüm A.'nın Adana'da babası tarafından göğsünden ve boynundan bıçaklanarak ağır yaralandığı öğrenildi. Genç kadın, eşinden boşanmak istediğini babasına anlattı ve İsa D. isimli baba boşanmaya karşı çıktı. Daha sonra baba kız arasında tartışma çıktığı bilgisine ulaşıldı ve genç kadın Adana'da sığınma evine yerleşti.

Sığınma Evi'ne yerleşen kızını bulup eve getiren baba, dövdükten sonra kızını bir daireye hapsetti. Genç kadının kardeşleri ise Ümmü Gülsüm A.’yı görmek istedi fakat bu sırada baba da kızını göğsünden ve boynundan bıçaklayarak ağır yaralanmasına sebep oldu.

Adana Yüreğir ilçesinde meydana gelen korkunç olay 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. 24 yaşındaki genç kadın şiddet gördüğü eşini terk edip baba evine sığındı ancak boşanmak istediğini anlatması durumunda babası bu karara karşı çıktı.

Kızının boşanma kararına karşı çıkan baba sığınma evine yerleşen Ümmü Gülsüm A.’yı bulup eve getirdi ve dövdükten sonra binanın ikinci katında bulunan daireye yerleştirerek kapıyı da üzerine kilitledi.

Kardeşleri Ümmü Gülsüm A.’yı görmek istedi ve bu sırada baba öfkelenerek yanında taşıdığı bıçak ile kızını göğsünden ve boğazından bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden oldu. Evde bulunan kardeşlerin yapmış olduğu ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Babası tarafından göğsünden ve boğazından bıçaklanan genç kadının ağır yaralı olarak ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın yaşam ile mücadele veriyor. Kızını bıçaklayan baba ise emniyetteki sorgu sırasında olay sırasında öfkelenip sorunu kaybettiğini bildirdi. Öfkelenmesi sebebiyle şuurunu kaybettiğini bildiren babanın mahkeme tarafından tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.