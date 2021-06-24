Microsoft 2 trilyon Dolarlık Piyasa Değerine Ulaştı

Teknoloji devi, Apple'ın (AAPL) arkasında böyle bir değerlemeye ulaşan halka açık ikinci Amerikan şirketidir. 2019'da halka açılan petrol şirketi Saudi Aramco, Salı günkü piyasa değeri 1,88 trilyon dolar olmasına rağmen daha önce bu sınırı geçmişti.

Microsoft'un (MSFT) piyasa değeri Salı günü ticaret sırasında 2 trilyon doları aştı ve bu işaretin sadece 300 milyon dolarını kapattı. Salı günü hisse senedi %1.1 artışla 265.51$'a yükseldi.

Şirket, 1 trilyon dolarlık piyasa değeri işaretini ilk kez geçtikten iki yıl sonra 2 trilyon dolarlık dönüm noktasına ulaştı.

Covid-19 oraya ulaşmasına yardımcı oldu. Pandemi, insanların cihazlarında daha fazla zaman geçirmesi ve Microsoft'un bilgisayarlarına, oyun sistemlerine ve bulut bilişim platformuna olan talebi artırması anlamına geliyordu. Ve bir borsa rallisi - özellikle teknoloji şirketlerinin başarısı ile birlikte - hisselerini yükseltti.

Microsoft'un hissesi, ABD'de pandemi kilitlenmelerinin yürürlüğe girmeye başladığı Mart 2020'den bu yana d değer kazandı.

Nisan ayında Microsoft, 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde satışların bir önceki yıla göre artarak 41,7 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

CEO Satya Nadella o sırada yaptığı açıklamada, "Pandemide bir yıldan fazla bir süredir dijital benimseme eğrileri yavaşlamıyor" dedi. "Gelecek on yıl için bulutu oluşturuyoruz, adreslenebilir pazarımızı genişletiyoruz ve müşterilerimizin esnek olmalarına ve dönüşmelerine yardımcı olmak için teknoloji yığınının her katmanında yenilikler yapıyoruz."

Apple'ın piyasa değeri geçen Ağustos ayında 2 trilyon doları geçti ve şu anda 2.24 trilyon dolarda duruyor. Şimdi Microsoft, diğer iki Büyük Teknoloji firması Amazon (AMZN) ve Google (GOOGL GOOGLE) ile saflarına katıldı. Amazon'un piyasa değeri Salı günü 1,77 trilyon dolara, Google ana Alfabesi ise 1,67 trilyon dolara ulaştı.

Wall Street, şirketin birleşme ve satın alma stratejisi konusunda da olumlu. Kısa süre önce konuşma tanıma öncüsü Nuance Communications Inc.'i satın aldığını duyurdu. Şirket ayrıca Discord Inc.'i 12 milyar dolara satın almaya çalıştı, ancak video oyunu sohbet şirketi Microsoft'un teklifini reddetti.