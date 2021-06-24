Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Sonrası Yeni Pandemi Destekleri Duyurdu, 5000 TL Hibe, Kredi Veriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma sonrası ikinci kabine toplantısını yaptı. 1 Temmuz'dan itibaren hem normalleşme gelecek hem de yeni pandemi destekleri devam edecek. İlk olarak 14 Haziran tarihinde yapılacağı düşünülen kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi toplantısı sebebiyle, 21 Haziran 2021 tarihine ertelendi.

Kabine toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kararları duyurdu. Buna göre, 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle artık sokağa çıkma yasağı kaldırılacak ve birçok yasak artık olmayacak. Bu durumda pandemi destekleri de merak edilmişti. Kabine toplantı sonrasında, pandemi desteklerinin de tekrardan gündeme gelerek genişleyeceği duyurusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Salgında yaşanan gelişmeler ve izlenecek yol haritası en önemli gündemimizi oluşturuyor. Türkiye salgın döneminin dünyada parlayan yıldızı olmuştur" dedi. Bu sözlerinin ardından özellikle emekli olan kişilere, bayram ikramiyeleri ve pandemi döneminde verilen desteklerin devam edeceğini de söyledi. Küçük ve Orta ölçekli, işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı ile birlikte de pandemi döneminde zarar gören esnaflara faizsiz destekler verilecektir.

Esnaflar için verilen kredilede, 2.faz destekleri başlayacak ve ilk başvuru yapan onay alamayan kişiler bu desteklere tekrardan başvuru yapabilecek ve bu başvurularda onay alabilecekler. KOBİ olan ve küçük işletmelerin alacakları krediler kamu bankalarından verilecek.

Yeni Para Destekleri 5.000 TL Ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yapılan açıklama ile birlikte, kırtasiye esnafına 5000 TL destek ödemeleri verileceği duyuruldu. Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da ikamet eden ve kırtasiye esnafı olan kişiler, karşılıksız para desteklerini alabileceklerdir. Kira ödemekte zorlanan kırtasiye esnafları 5000 tl destek için e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler.