MHP Seçim İçin 3 Şart Raporu Sundu, Cumhurbaşkanına Verilecek. MHP tarafından seçim barajı, bölgeleri ve partilerin seçimlere katılma şartları hakkında rapor hazırlandı. MHP tarafından Cumhurbaşkanı'na sunulacak olan bu raporda, seçim barajının %5 olması isteniyor. Diğer 2 şart ise ittifak baraj uygulaması ve bölge sisteminin uygulanmasına itiraz maddeleri olarak duyuruldu.

MHP Genel Merkezi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderliğinde AK Parti'nin de içinde bulunduğu seçimlere katılma şartları, seçim barajı ve seçim bölgeleri ile ilgili raporunu sundu. Yapılan değerlendirme AK Parti'ye rapor olarak gönderildi.

Baraj %5 Olmalı

Ak Parti kurmayları da MHP'nin öneri ve itirazlarını yaptıkları toplantı da değerlendirdiler. Sonuç olarak rapor Cumhurbaşkanı'nın önüne gelecek ve daha sonra MHP ile seçim için bir çalışma başlatılacak.

MHP, ittifak ortağının barajının en az %5 ile %7 arasında olması gerektiğini raporda hazırladı. Ayrıca Türkiye barajının da %5 olarak uygulanması için teklif götürdü. Bu kararda barajı geçemeyen partiler ittifaka katılamayacaklar.

AK Parti önerisinde ise, ittifak için baraj bulunmuyor. AK Parti önerisinde ise her partinin oyunun ayrı ayrı hesaplama yapılması ve toplamın ittifak oyu olarak yazılmasını istiyorlar.

Seçime Girecek Partiler

MHP yaptığı rapor çalışmasında, siyasi partilerin seçime girme şartı ile ilgili de çalışmalar yaptı. Siyasi partilerin seçime girme şartı olarak Meclis grubunda bulunmasının şartlar arasından çıkarılması isteniyor. Partiler ayrıca seçime girebilmeleri için, Ülke genelinde P oranında teşkilatlanmış olması şartı ile birlikte, seçimlerden 6 ay önce partinin tamamlanmış olması gerektiğini ilettiler.

MHP AK Parti'ye gönderdiği raporda, seçim bölgelerinin sayısının arttırılarak, daraltılmış bölge sisteminin uygulanmasını da istemiyor. Yıl sonuna gelmeden verilen bu rapordaki düzenlemelerin yasalaşması ve seçime 1 yıl kala yapılan düzenlemeler, ilk seçimde uygulanmaz hükmünün de kalkması planlanıyor.