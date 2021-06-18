Her Aileye 1300 TL Nakit Para Yardımı Yapılacak, Bakan Açıkladı. Devlet destekli olarak verilen bu yardım parası nedir? Devlet destekli olarak yardım nasıl alınır? 1300 TL yardım parası, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SED desteği olarak verilmektedir. Okula giden çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak için verilen bu destek parası, muhtaç durumda olan kişilere verilmektedir.

Ekonomik durumu kötü olan kişilere, devlet tarafından destekler devam etmektedir. Bu desteklerden birisi de okula giden kişilere verilen desteklerdir. Devlet tarafından verilen bu desteklerde 1300 TL destek ödemesi yapılacaktır. Düşük ekonomik durumları olan kişilere verilen bu destek için başvuru yapmak istiyorsanız, İl Müdürlüklerine gidebilir veya Sosyal Yardımlaşma kurumlarından başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca e-devlet sistemi kullanan kişiler de yardım parasından alabileceklerdir. İhtiyaç sahibi olan kişilere para yardımı yapılacaktır.

Başvuru Yapan Ailelere 1.300 TL Para Yardımı Yapılacak

Pandemi döneminde devletimiz, sosyal yardımlaşma için daha çok destek vermektedir. Sosyal yardımlardan en çok tercih edileni ise 1300 TL para yardımı olan SED yardımları olmaktadır. Başvuru yaptıktan sonra sizleri değerlendirmeye alacaklar ve bu değerlendirme sonucu destekler verilecektir. İhtiyaç sahibi olan çocuklarınız için yapılacak olan bu destekler, 1300 TL olarak hesaplarınıza yatacaktır.

E-Devlet Sistemi Üzerinden Başvuru Yapılacak

E-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, e-devlet şifresi ile SED yardımları başvurusunu yapabileceklerdir. E-devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak, bu destek için işlem yapabilirsiniz. Ayrıca destek başvurularınızı yaptıktan sonra bu site üzerinden sorgulama da yapabilirsiniz.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti olarak bilinen SED yardımları, temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ailelere, çocukları için verilen bir ödemedir. Sizlerde şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, bu yardımlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca muhtaç durumda olan ailelere devlet tarafından sadece SED yardımı verilmiyor. Size bağlı olan ilçe belediyelerdeki sosyal yardımlaşma kurumlarına giderek, buradan alabileceğiniz yardımları da öğrenebilirsiniz.